Streda 19.11.2025
Úvodná strana
19. novembra 2025
Mimoriadne udalosti ničili majetok aj infraštruktúru, štát posiela obciam milióny na obnovu
Štát poskytne jednorazovú finančnú pomoc vo výške takmer 2,6 mil. eur obyvateľom obcí v okresoch Gelnica, Prešov, Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou, ktoré boli postihnuté
19.11.2025 (SITA.sk) - Štát poskytne jednorazovú finančnú pomoc vo výške takmer 2,6 mil. eur obyvateľom obcí v okresoch Gelnica, Prešov, Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou, ktoré boli postihnuté mimoriadnymi udalosťami. Rozhodla o tom v stredu vláda.
Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti pripomenulo, že na území týchto okresov vznikla 7. júla tohto roka veterná smršť, ktorá spôsobila značné škody na súkromnom majetku fyzických osôb, ale aj na majetku miest, obcí, právnických osôb a infraštruktúre. Okres Vranov nad Topľou zároveň ešte v októbri 2023 postihlo zemetrasenie, ktorého epicentrum bolo zaznamenané v obci Ďapalovce. Obe mimoriadne udalosti pritom spôsobili škody aj na súkromnom majetku sociálne ohrozenej skupiny obyvateľstva.
Štát zároveň preplatí samosprávam sumu viac ako 381-tisíc eur, ktorú vynaložili na riešenie mimoriadnych situácií. Konkrétne boli podľa ministerstva vnútra finančné prostriedky vynaložené na opatrenia v súvislosti so zosuvmi pôdy v okresoch Banská Bystrica a Prešov, požiarmi v okresoch Gelnica a Poprad a na riešenie následkov veternej smršte v okresoch Bardejov, Gelnica, Prešov, Trnava a Sabinov.
Samosprávy museli takisto riešiť aj nedostatok pitnej vody v okresoch Bytča a Nové Zámky, hromadný prílev cudzincov v okrese Sobrance a ohrozenie verejného zdravia II. stupňa v okrese Poprad.
