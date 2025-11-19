Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

19. novembra 2025

Mimoriadne udalosti ničili majetok aj infraštruktúru, štát posiela obciam milióny na obnovu


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Finančná pomoc mimoriadna udalosť Samosprávy Zemetrasenie na východe Slovenska

Štát poskytne jednorazovú finančnú pomoc vo výške takmer 2,6 mil. eur obyvateľom obcí v okresoch Gelnica, Prešov, Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou, ktoré boli postihnuté



385890312_641259648156062_8338027293418209867_n 676x512 19.11.2025 (SITA.sk) - Štát poskytne jednorazovú finančnú pomoc vo výške takmer 2,6 mil. eur obyvateľom obcí v okresoch Gelnica, Prešov, Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou, ktoré boli postihnuté mimoriadnymi udalosťami. Rozhodla o tom v stredu vláda.


Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti pripomenulo, že na území týchto okresov vznikla 7. júla tohto roka veterná smršť, ktorá spôsobila značné škody na súkromnom majetku fyzických osôb, ale aj na majetku miest, obcí, právnických osôb a infraštruktúre. Okres Vranov nad Topľou zároveň ešte v októbri 2023 postihlo zemetrasenie, ktorého epicentrum bolo zaznamenané v obci Ďapalovce. Obe mimoriadne udalosti pritom spôsobili škody aj na súkromnom majetku sociálne ohrozenej skupiny obyvateľstva.

Štát zároveň preplatí samosprávam sumu viac ako 381-tisíc eur, ktorú vynaložili na riešenie mimoriadnych situácií. Konkrétne boli podľa ministerstva vnútra finančné prostriedky vynaložené na opatrenia v súvislosti so zosuvmi pôdy v okresoch Banská Bystrica a Prešov, požiarmi v okresoch Gelnica a Poprad a na riešenie následkov veternej smršte v okresoch Bardejov, Gelnica, Prešov, Trnava a Sabinov.

Samosprávy museli takisto riešiť aj nedostatok pitnej vody v okresoch Bytča a Nové Zámky, hromadný prílev cudzincov v okrese Sobrance a ohrozenie verejného zdravia II. stupňa v okrese Poprad.



Zdroj: SITA.sk - Mimoriadne udalosti ničili majetok aj infraštruktúru, štát posiela obciam milióny na obnovu © SITA Všetky práva vyhradené.

