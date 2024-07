dm kampaň venovaná ženskému zdraviu oslovuje verejnosť aj umením

4.7.2024 (SITA.sk) -Putovnú inštaláciu navrhla a ilustrovala umelkyňa Sasha Chagina, s ktorou dm spolupracuje od roku 2022. Nesie názov "Som dosť veľká na to, aby som o menštruácii hovorila otvorene" a znázorňuje fázy menštruačného cyklu a jeho prežívania: fázu menštruácie, folikulárnu fázu, fázu ovulácie a luteálnu fázu. Okoloidúci môžu vstúpiť do jednotlivých častí a prostredníctvom usporiadania priestoru bližšie spoznať pocity typické pre danú fázu cyklu. Priestrovo inštaláciu navrhol a realizoval Ateliér ELOO."Umenie považujeme za veľmi dôležitý nástroj, ktorý môže v spoločnosti hovoriť o všetkom – aj o tabuizovaných témach. Týmto prvkom na frekventovaných chodbách obchodných centier chceme poukázať na to, že rozhovory o menštruácii patria do spoločnosti a netreba sa za nich hanbiť," vyjadrila sa Natália Franková, skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt.S cieľom detabuizovať tému menštruácie navštívi inštalácia počas leta postupne viaceré slovenské mestá, kde bude umiestnená vo vybraných obchodných centrách. Svoju cestu odštartovala v OC nivy v Bratislave 28. júna, zastaví sa v OC City Arena v Trnave, v Europa SC v Banskej Bystrici a v OC novum v Prešove. Presnejší harmonogram vystavenia nájdete na podstránke mojadm.sk/zenske-zdravie Na inštaláciu odkazujú rôzne rozpracovania: ilustrácie verejnosť mohla vidieť v predajniach dm a počas podujatí dm ON TOUR a ešte uvidí v septembri počas dm ženského behu, sú zapracované do vlastných Kresiek (tetovačiek), taštičiek na menštruačné potreby či edukačnej brožúry o menštruácii. Okrem toho je ilustrácia v podobe odznakov aj tohtoročným fyzickým symbolom kampane.Informačný servis