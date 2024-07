Žilinská väznica prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, sľubuje zlepšenie podmienok pre väznených aj zvýšenie kapacity

Rekonštrukcia je nevyhnutná

Práce sa začali v marci

4.7.2024 (SITA.sk) - Rekonštrukcia žilinskej väznice by mala výrazne zlepšiť podmienky pre väznených. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti . Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) spolu so štátnym tajomníkom Michalom Sedliakom túto väznicu navštívili.Rekonštrukcia sa začala v marci a má za cieľ výrazne zlepšiť podmienky. Ústav pre výkon väzby v Žiline je určený primárne pre obvinených a má kapacitu približne 250 osôb. Tento počet je pre rekonštrukciu a výstavby nového objektu aktuálne znížený na približne 90 osôb, z čoho 50 je obvinených a 40 odsúdených.„Na nádvorí ústavu vyrastie nový objekt, ktorý poskytne 53 nových lôžok, nové priestory na vzdelávanie a zamestnávanie väzňov, a tiež priestory pre realizáciu vyšetrovacích úkonov,“ informovalo ministerstvo s tým, že rekonštrukcia je nevyhnutná, pretože ústav dlhodobo bojuje s nedostatkom adekvátnych podmienok pre väznených.„Žilinská väznica sa dostala do najhoršieho technického stavu, pretože v celách chýba základné vybavenie ako elektrické zásuvky, čo obmedzuje používanie elektrospotrebičov vrátane rýchlovarnej kanvice,“ opísal rezort. Sedliak dodal, že si situácia už vyžadovala zásah zo strany štátu, aby sa žilinská väznica dostala na úroveň ostatných väzníc.Celá rekonštrukcia má podľa ministerstva skončiť do 36 mesiacov.„Práce, ktoré sa začali v marci, už napredujú a sú dokonca v predstihu. V rámci rekonštrukcie bolo prijatých viacero opatrení, vrátane premiestnenia približne 150 osôb do iných ústavov,“ uzavrelo ministerstvo.