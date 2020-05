dm nahrádza jednorazové plastové tašky novou ekologickou viacúčelovou taškou Durabag

Tašky v ponuke dm

26.5.2020 (Webnoviny.sk) -Durabag je vyrobená z trvalo udržateľných materiálov a spĺňa najvyššie výrobné štandardy, pri ktorých sa pri jej výrobe vyprodukuje v porovnaní s pôvodnou plastovou taškou až o 60 % menej CO2. A keďže sa vyrába v Nemecku, znamená to aj ekonomickejší distribučný reťazec do jednotlivých krajín koncernu.Tašky Durabag predané za obdobie troch mesiacov, odkedy boli zaradené do ponuky, korešpondujú s predajom veľkých permanentných tašiek na viacnásobné použitie. "Tým, že sú súbežne v ponuke stále aj igelitové tašky, nedá sa v tejto chvíli ešte posúdiť, ako budú zákazníci na túto zmenu reflektovať. To ukážu až mesiace, keď igelitka nebude dostupná. Podstatné pre nás je, aby sa kupujúci igelitovej tašky preskupili do variantov na viacnásobné použitie. Pokiaľ by všetci presedlali len na papierovú tašku, bude to pre životné prostredie väčšia záťaž ako pri igelitke. Aby sa tak nestalo, motivujeme zákazníkov bezplatnou výmenou trvácnych druhov tašiek," dodáva Mária Šimonovičová.Aktuálne nájdete v ponuke päť rôznych alternatív, a to tašky Durabag, recyklované papierové tašky, trvácne permanentné tašky, fair trade tašky z biobavlny, všetky disponujúce certifikátom Modrý anjel alebo GOTS (Global Organic Textile Standard), ako aj pôvodné igelitové tašky, ktorých dopredaj sa odhaduje na leto 2020. Aktuálne sa pracuje na zaradení do sortimentu ďalších dvoch alternatív, a to skladateľných nylonových tašiek a špeciálnej tašky z celulózy. Všetky tašky, ktoré dm ponúka, sú vyrobené z recyklovaných materiálov, sú recyklovateľné a s výnimkou papierovej a igelitovej tašky si ich môže zákazník v prípade poškodenia kedykoľvek zadarmo vymeniť za nové.Informačný servis