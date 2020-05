COOP Jednota potvrdila lídra v obľúbenosti privátnych značiek, maslo, bryndzu, mak a čaj si spotrebitelia zvolili za najlepšie novinky na trhu

Voľba spotrebiteľa – Najlepšia novinka 2020 – víťazné produkty COOP Jednoty

26.5.2020 (Webnoviny.sk) -"Tešíme sa, že spotrebiteľom naše výrobky chutia, o to viac, že sú slovenského pôvodu. Každou kúpou slovenského výrobku zákazníci podporujú domácich producentov, čím zároveň napomáhajú rastu ekonomiky, zamestnanosti a nepochybne aj potravinovej sebestačnosti Slovenska. Z víťazstva máme dvojnásobnú radosť obzvlášť preto, že o prvenstvách v jednotlivých kategóriách, dokonca v konkurencii značkových výrobkov, rozhodovala práve verejnosť. Potvrdzuje sa, že náš záujem pomáhať slovenským poľnohospodárom, farmárom a výrobcom aj prostredníctvom privátnej značky, má veľký zmysel," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.Víťazné čerstvé mliečne výrobky privátnej značky COOP Jednoty sú z radu limitovanej edície, ktorú pri príležitosti 20. výročia vzniku vlastnej značky uviedla maloobchodná sieť vlani do predaja. Obal limitky vychádza z abstrakcie folklórnych zdrojov bez odkazu na konkrétny región, avšak so schopnosťou moderným smerovaním navodiť pocit tradície. Prvý privátny produkt Dobrá cena Polotučné mlieko sa na pultoch predajní objavil v roku 1999, odvtedy sa počet výrobkov veľmi rýchlo rozširuje. V mliečnom sortimente si môžu zákazníci vybrať až z 97 produktov v kategóriách Dobrá cena, Tradičná kvalita, Mamičkine dobroty alebo Premium.Tradičný reťazec má svoju obchodnú politiku postavenú predovšetkým na ponuke slovenských potravín, ktoré tvoria až 70 % z celkového predaja. Slovenské výrobky dominujú aj v sortimente vlastnej značky. Z viac ako 700 druhov tovaru až 85 % pochádza od slovenských dodávateľov.Počas deviateho ročníka marketingového programu Voľba spotrebiteľa – Najlepšia novinka si spotrebitelia vyberali svoje najobľúbenejšie výrobky v 32 kategóriách spomedzi viac ako sto produktov uvedených na trh od januára 2019 do mája 2020. Dvetisíc oslovených hlasujúcich hodnotilo predovšetkým chuť, výzor, obal, kvalitu a značku. Na základe výsledkov prieskumu COOP Jednota získala prvenstvá v kategórii cestoviny a strukoviny, detské čaje, maslá a mliečne výrobky, pričom maslo sa stalo absolútnym víťazom celej súťaže.COOP Mak modrý 300g, COOP JEDNOTA Tradičná kvalitaCOOP Detský čaj 40g, COOP JEDNOTA JuniorCOOP Bryndza plnotučná v dyhe 250g, COOP JEDNOTA Mamičkine dobrotyCOOP MASLO 100 g a 250 g, COOP JEDNOTA Limitovaná edíciaCOOP MASLO 100 g a 250 g, COOP JEDNOTA Limitovaná edíciaInformačný servis