 Ekonomika

02. októbra 2025

dm otvára v Nitre svoju najväčšiu predajňu na Slovensku, ponúkne širší sortiment či nové služby


dm drogerie markt otvára vo štvrtok v nákupnom centre CityMarket na Dolnočermanskej ulici v Nitre svoju najväčšiu predajňu na Slovensku s rozlohou viac ako 748 metrov



dm drogerie markt 676x451 2.10.2025 (SITA.sk) - dm drogerie markt otvára vo štvrtok v nákupnom centre CityMarket na Dolnočermanskej ulici v Nitre svoju najväčšiu predajňu na Slovensku s rozlohou viac ako 748 metrov štvorcových. Nová predajňa ponúkne širší sortiment produktov vrátane značky dmBio, kórejskej kozmetiky, produktov pre tehotné mamičky a deti, a zároveň vyšší štandard služieb.


Regionálna manažérka Melánia Tkáčová zdôraznila, že zákazníci získajú väčší komfort a lepší zážitok z nakupovania vďaka atraktívnejšiemu usporiadaniu a novým službám.

Medzi novinkami je najväčšie odberné miesto pre online objednávky – dm Box, a plniaca stanica na tri druhy pracích prostriedkov a prípravok na ručné umývanie riadu planet pure v bio kvalite, ktoré si zákazníci môžu opakovane dopĺňať do vlastných nádob.


Spoločnosť dm drogerie markt pôsobí na Slovensku od roku 1995 a prevádzkuje 163 predajní. Zamestnáva 2 689 ľudí a pôsobí v 14 krajinách. Jej filozofiou je klásť zákazníka na prvé miesto, čo vyjadruje aj slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“.




Zdroj: SITA.sk - dm otvára v Nitre svoju najväčšiu predajňu na Slovensku, ponúkne širší sortiment či nové služby © SITA Všetky práva vyhradené.

