 Štvrtok 2.10.2025
 Meniny má Levoslav
 24hod.sk    Z domova

02. októbra 2025

K obžalovaným sa správal násilne, príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže z väznice obvinili


Tagy: Domová prehliadka Obvinenie Policajná inšpekcia zneužitie právomoci

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil príslušníka Zboru väzenskej a justičnej ...



zbor vazenskej a justicnej straze 676x379 2.10.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže z väznice v Leopoldove z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý spočíva z pätnástich samostatných skutkov.


Ako ďalej informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, dotyčný, ktorý bol služobne zaradený ako pedagóg, je stíhaný pre násilné správanie k odsúdeným prostredníctvom fyzických útokov a vyhrážok.

Taktiež podľa obvinenia prenášal zakázané veci do priestorov väzenského ústavu pre ním vybraných odsúdených. Obvineného zadržali v rámci akcie nazvanej Karma. Ako ďalej informovala Dobiášová, bola vykonaná domová prehliadka a prehliadky iných priestorov.

Na základe dôkaznej situácie a ďalších procesných úkonov vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil pedagóga z trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie," uviedla hovorkyňa policajnej inšpekcie. Doplnila, že obvinenému hrozí trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov.


Zdroj: SITA.sk - K obžalovaným sa správal násilne, príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže z väznice obvinili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Domová prehliadka Obvinenie Policajná inšpekcia zneužitie právomoci
