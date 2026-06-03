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dm podporí dobrovoľnícke projekty svojich spolupracovníkov sumou 52 000 €
Tagy: Dobrovoľníci PR
Občianske združenia aj jednotlivci sa môžu ešte do 30. júna prihlásiť do iniciatívy Na budúcnosti nám záleží. dm drogerie markt aj tento rok podporí dobrovoľnícke projekty svojich ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - Občianske združenia aj jednotlivci sa môžu ešte do 30. júna prihlásiť do iniciatívy Na budúcnosti nám záleží.
dm drogerie markt aj tento rok podporí dobrovoľnícke projekty svojich spolupracovníkov, ktorí sa angažujú v ekologickej alebo sociálnej oblasti. V rámci 6. ročníka dobrovoľníckej iniciatívy dm {spoločne} prerozdelí zo svojho Nadačného fondu vedeného v Nadácii Pontis viac ako 52 000 eur. Finančnú podporu dostane 12 zámerov v desiatich mestách a obciach – od Bratislavy až po východoslovenské Maškovce. Okrem toho dm prednedávnom spustila dlhodobú iniciatívu Na budúcnosti nám záleží, do ktorej sa môžu občianske združenia i jednotlivci prihlásiť ešte do konca júna.
Vlastná zelenina dopestovaná na sídlisku, zážitkové pobyty pre deti, rozvoj pozitívneho vzťahu k prírode, šírenie povedomia o význame včiel či revitalizácia verejného priestoru sa aj vďaka nasadeniu spolupracovníčok a spolupracovníkov dm zmenia z nápadu na realitu.
"Sme hrdí na to, s akým nadšením sa spolupracovníci púšťajú do zlepšovania svojho okolia. Každý ich nápad potvrdzuje, že ochrana prírody, pomoc slabším či krajší verejný priestor nie sú v dm len prázdne pojmy. Nečakajú so založenými rukami – sami sa stávajú koordinátormi, komunikujú s mestami, školami či združeniami, priamo na mieste organizujú brigády. Tým, že mnohé projekty vidíme a podporujeme už roky, prinášame skutočnú zmenu a meníme sny a plány na živé komunitné miesta," uviedla Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.
Spoločnosť podporuje dobrovoľnícke projekty svojich spolupracovníkov už od roku 2021 a ponúka im možnosť získať finančnú podporu zo svojho grantu, vedeného v Nadácii Pontis. Spolupracovníci dm pritom na dobrovoľnícke aktivity môžu využiť čas zo svojho pracovného fondu.
Poznávanie tajomstva našej prírody III (Stredné Plachtince): Dobrovoľníci počas dvoch rokov premenili obecný lesopark na oddychovú zónu, ktorá slúži nielen na relax, ale aj na vzdelávanie sa v prírode. Vďaka už tretej podpore dm pribudne v lesoparku aj exteriérová učebňa pre zážitkové vzdelávanie detí. (4 634 €) Zelené srdce školy (Martin): Projekt nadväzuje na výsadbu ovocných stromov z roku 2021. Okolo nich teraz dobrovoľníci vytvoria užitočné spoločenstvá rastlín (bylinky, ovocné kríky), ktoré udržia v pôde vodu a zvýšia biodiverzitu. Súčasťou bude aj praktický workshop pre verejnosť. (3 577 €)
Dm však nepodporuje len projekty svojich spolupracovníkov. Tento rok spustila dlhodobú iniciatívu Na budúcnosti nám záleží, ktorá je otvorená aj pre občianske združenia či jednotlivcov.
Do iniciatívy sa môžu prihlásiť so svojimi zelenými či komunitnými nápadmi, podeliť sa o svoje skúsenosti a stať sa tak inšpiráciou aj pre ostatných. Tie najlepšie projekty, ktoré vyberie odborná komisia, podporí dm aj finančne spolu sumou 100 000 eur.
Prihlásiť sa do iniciatívy Na budúcnosti nám záleží je možné ešte do 30. júna 2026. Všetky podrobnosti a prihlasovacie formuláre nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke Na budúcnosti nám záleží.
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - dm podporí dobrovoľnícke projekty svojich spolupracovníkov sumou 52 000 € © SITA Všetky práva vyhradené.
dm drogerie markt aj tento rok podporí dobrovoľnícke projekty svojich spolupracovníkov, ktorí sa angažujú v ekologickej alebo sociálnej oblasti. V rámci 6. ročníka dobrovoľníckej iniciatívy dm {spoločne} prerozdelí zo svojho Nadačného fondu vedeného v Nadácii Pontis viac ako 52 000 eur. Finančnú podporu dostane 12 zámerov v desiatich mestách a obciach – od Bratislavy až po východoslovenské Maškovce. Okrem toho dm prednedávnom spustila dlhodobú iniciatívu Na budúcnosti nám záleží, do ktorej sa môžu občianske združenia i jednotlivci prihlásiť ešte do konca júna.
Vlastná zelenina dopestovaná na sídlisku, zážitkové pobyty pre deti, rozvoj pozitívneho vzťahu k prírode, šírenie povedomia o význame včiel či revitalizácia verejného priestoru sa aj vďaka nasadeniu spolupracovníčok a spolupracovníkov dm zmenia z nápadu na realitu.
"Sme hrdí na to, s akým nadšením sa spolupracovníci púšťajú do zlepšovania svojho okolia. Každý ich nápad potvrdzuje, že ochrana prírody, pomoc slabším či krajší verejný priestor nie sú v dm len prázdne pojmy. Nečakajú so založenými rukami – sami sa stávajú koordinátormi, komunikujú s mestami, školami či združeniami, priamo na mieste organizujú brigády. Tým, že mnohé projekty vidíme a podporujeme už roky, prinášame skutočnú zmenu a meníme sny a plány na živé komunitné miesta," uviedla Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.
Spolupracovníci dm menia svoje okolie k lepšiemu
Spoločnosť podporuje dobrovoľnícke projekty svojich spolupracovníkov už od roku 2021 a ponúka im možnosť získať finančnú podporu zo svojho grantu, vedeného v Nadácii Pontis. Spolupracovníci dm pritom na dobrovoľnícke aktivity môžu využiť čas zo svojho pracovného fondu.
Medzi tohoročnými 12 podporenými projektami iniciatívy dm {spoločne} sú:
- Učíme sa od včiel V (Rožňava): Piate pokračovanie úspešného projektu vo Vzdelávacom centre Včielka. Cieľom je vybudovať prírodnú eko-učebňu, kde sa deti zážitkovou formou dozvedia o význame včiel. Do aktivít a prepojenia generácií sa zapoja aj miestni seniori a dobrovoľníci z dm. (5 000 €)
- Zelené srdce komunity II (Chorvátsky Grob): Druhá fáza obnovy oddychovej zóny pre susedov, rodiny s deťmi a psičkárov, ktorá susedí s prírodnou rezerváciou Šúr. Pribudne nová výsadba, relaxačné prvky a priestor bude slúžiť aj na ekologické vzdelávanie školákov. (5 000 €)
- Spoločne pre komunitu v Útulku sv. Vincenta de Paul II (Bratislava): Dobrovoľníci znovu pomôžu zútulniť a oživiť areál nocľahárne. Pre klientov, ktorí sa do prác sami aktívne zapoja, vybudujú multifunkčný altánok, kompostér, hmyzí hotel, oddychovú zónu a cvičisko na ľahkú fyzioterapiu. (4 650 €)
Poznávanie tajomstva našej prírody III (Stredné Plachtince): Dobrovoľníci počas dvoch rokov premenili obecný lesopark na oddychovú zónu, ktorá slúži nielen na relax, ale aj na vzdelávanie sa v prírode. Vďaka už tretej podpore dm pribudne v lesoparku aj exteriérová učebňa pre zážitkové vzdelávanie detí. (4 634 €) Zelené srdce školy (Martin): Projekt nadväzuje na výsadbu ovocných stromov z roku 2021. Okolo nich teraz dobrovoľníci vytvoria užitočné spoločenstvá rastlín (bylinky, ovocné kríky), ktoré udržia v pôde vodu a zvýšia biodiverzitu. Súčasťou bude aj praktický workshop pre verejnosť. (3 577 €)
Prihlásiť sa môžu aj občianskej združenia mimo dm
Dm však nepodporuje len projekty svojich spolupracovníkov. Tento rok spustila dlhodobú iniciatívu Na budúcnosti nám záleží, ktorá je otvorená aj pre občianske združenia či jednotlivcov.
Do iniciatívy sa môžu prihlásiť so svojimi zelenými či komunitnými nápadmi, podeliť sa o svoje skúsenosti a stať sa tak inšpiráciou aj pre ostatných. Tie najlepšie projekty, ktoré vyberie odborná komisia, podporí dm aj finančne spolu sumou 100 000 eur.
Prihlásiť sa do iniciatívy Na budúcnosti nám záleží je možné ešte do 30. júna 2026. Všetky podrobnosti a prihlasovacie formuláre nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke Na budúcnosti nám záleží.
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - dm podporí dobrovoľnícke projekty svojich spolupracovníkov sumou 52 000 € © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dobrovoľníci PR
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