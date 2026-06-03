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03. júna 2026

Mladý Fín cez Snapchat sexuálne zneužíval stovky detí, čelí masívnej obžalobe


Tagy: Detská pornografia Fínska polícia Sexuálne zneužívanie detí Snapchat

Prokuratúra tvrdí, že obvinený kontaktoval deti vo veku od deväť do 15 rokov a žiadal od nich explicitný obsah. Vo



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gettyimages 981322264 676x450 3.6.2026 (SITA.sk) - Prokuratúra tvrdí, že obvinený kontaktoval deti vo veku od deväť do 15 rokov a žiadal od nich explicitný obsah.

Vo Fínsku obžalovali muža zo sexuálneho zneužívania 361 detí prostredníctvom sociálnych sietí. Oznámila to v stredu fínska generálna prokuratúra.


Podľa vyšetrovateľov sa skutky odohrali v rokoch 2019 až 2022 a obeťami boli deti vo veku od deväť do 15 rokov.



Tisíce videí a fotiek


Polícia už vlani v decembri informovala, že podozrieva 27-ročného muža z viac než 360 trestných činov sexuálneho charakteru voči maloletým.


Prokuratúra uviedla, že v troch prípadoch napokon obžalobu nepodala. Polícia objavila tisíce videí a fotografií neidentifikovaných detí v mobilnom telefóne podozrivého počas domovej prehliadky v roku 2022 v súvislosti s iným trestným konaním.



Obzvlášť odporné skutky


Podľa vyšetrovateľov muž kontaktoval deti prostredníctvom aplikácie Snapchat a žiadal ich, aby mu posielali fotografie alebo videá, na ktorých sú nahé alebo len minimálne oblečené.


Polícia tvrdí, že od nich požadoval aj vykonávanie sexuálnych praktík.


Hlavnými bodmi obžaloby sú obzvlášť závažné sexuálne zneužívanie detí, sexuálne zneužívanie detí a závažné šírenie materiálov zobrazujúcich deti v sexuálnom kontexte.


Obvinený sa podľa prokuratúry počas vyšetrovania k časti skutkov priznal. Proces sa má začať v septembri.




Zdroj: SITA.sk - Mladý Fín cez Snapchat sexuálne zneužíval stovky detí, čelí masívnej obžalobe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Detská pornografia Fínska polícia Sexuálne zneužívanie detí Snapchat
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