dm podporila sumou takmer 6-tisíc eur lokálny projekt GREENHOUSE – verejný skleník v Nitre

O víťaznom projekte

6.9.2021 (Webnoviny.sk) -"Podpora úsilia Nitry o získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 bola pre nás po 23 rokoch pôsobenia v meste prirodzenou formou poďakovania sa za zákaznícku priazeň. dm je spoločensky zodpovednou firmou, ktorá každoročne realizuje v tejto oblasti množstvo projektov, a preto sme pri otvorení novej predajne v Mlynoch veľmi radi podporili projekt, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom Nitry," povedal Ján Janšík, oblastný manažér dm drogerie markt.Marián Tesák, projektový manažér združenia Nitra 2026, dodáva: "Ekológia a udržateľnosť v spojení s revitalizáciou verejného priestoru je dôležitou témou kandidatúry Nitry na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Preto sme veľmi radi, že vďaka partnerstvu so spoločnosťou dm drogerie markt Slovensko môžeme už počas kandidatúry verejnosti ukázať, ako toto prepojenie môže fungovať v praxi."O víťazovi rozhodla verejnosť, ktorá sa do 2. septembra do 17. hodiny zapojila do hlasovania na stránke www.mojadm.sk/mlyny . Všetky tri projekty, ktoré boli zapojené do verejného žrebovania, boli iniciované združením Nitra 2026, ktoré zároveň zastreší aj realizáciu víťazného projektu. Keďže zdvojnásobená vyzbieraná suma je dostatočná na realizáciu víťazného projektu, bude tak realizovaný už v najbližšom čase, čo by podľa spoluautora projektu Miroslava Čibika mohlo byť už túto jeseň.Nová predajňa je otvorená denne od 9. do 21. hodiny. Zákazníci v nej majú okrem klasického sortimentu k dispozícii aj plniacu stanicu na drogériu s dvoma prostriedkami na umývanie riadu a dvoma prostriedkami na pranie. V sortimente predajne nájdu aj dekoratívnu kozmetiku NYX PROFESSIONAL MAKEUP, ktorá je dostupná len v niektorých vybraných predajniach dm.V termíneboli pre členov zákazníckeho programu pripravené 10-násobné body za celý nákup, ktoré získali po predložení zákazníckej karty pri každom nákupe v tejto predajni. V tomto termíne si každý, kto predložil zákaznícku kartu, odniesol spolu s nákupom navyše permanentnú tašku zdarma.Lokalita: Štefánikova trieda, pešia zóna NitraAutori: Ing. Miroslav Čibik, PhD., Ing. Erik Král"Našej planéte sa pomaly, ale isto vlastný transparentný plášť stenčuje a sami sa ocitáme vo verejnom skleníku. Green House štylizuje tento fakt do menšej podoby. Rastlinstvo v ňom autori vložia do rúk všetkých Nitranov – to, ako sa k prírode v skleníku zachováme, bude obrazom spoločnosti."Informačný servis