Afganec bodol záhradníčku do krku. Nepáčilo sa mu, že pracuje

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - V berlínskej mestskej časti Wilmersdorf v sobotu popoludní 29-ročný Afganec ťažko zranil 58-ročnú záhradníčku, ktorá sa v parku starala o zeleň. Útočníkovi sa nepáčilo, že záhradníčka ako žena pracovala. Afganec spôsobil zranenia aj 66-ročnému okoloidúcemu, ktorý sa snažil napadnutej pomôcť.Polícia v súlade s nemeckou legislatívou nezverejnila totožnosť páchateľa, no uviedla, že údajne k žene pristúpil a zhováral sa s ňou. Potom zrazu vytiahol nôž a niekoľkokrát ju bodol do krku. Zaútočil aj na muža, ktorý jej chcel poskytnúť pomoc. Nezverejnili ani identitu obetí.Berlínska prokuratúra informovala, že útočníka v nedeľu zatkli pre obvinenie z pokusu o vraždu a obzvlášť závažného útoku. Polícia vo vyhlásení poznamenala, že podozrivý by mohol trpieť duševnou poruchou. Prokurátori a kriminálna polícia však pracujú i s podozrením, že za jeho útokom mohla byť islamistická ideológia.