dm podporila sumou vyše 6-tisíc eur ekologický projekt Mojich sedem stromov v Starom Meste

O víťaznom projekte

Mojich sedem stromov v Starom Meste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.11.2021 (Webnoviny.sk) -"Zeleň je mojou prioritou a tiež prioritou Starého Mesta. Som rada, že to rovnako vidia aj ľudia, ktorí projekt Mojich sedem stromov v Starom Meste podporili. Aj vďaka nim sa teraz môžeme kvalitne postarať o tieto vzácne a krásne stromy, ktoré sú našimi adeptami na zaradenie do slovenského zoznamu chránených stromov. Vážime si takéto aktivity a teší ma, že spoločenská zodpovednosť už na Slovensku nie je neznámym pojmom. Ešte raz ďakujeme," povedala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.Jana Šuplatová, oblastná manažérka dm drogerie markt, dodáva: "Tešíme sa, že sa v prvý deň otvorenia po regenerácii filiálky podarilo vyzbierať takú krásnu sumu a podporiť jej dvojnásobnom ekologický projekt v Starom Meste. Veríme, že sa návštevníkom Eurovei bude naša nová, výnimočná dm predajňa páčiť. Už teraz môžeme prezradiť, že sa v nej čoskoro objavia aj ďalšie sortimentné novinky, ktorými zákazníkov určite potešíme."O víťazovi rozhodla verejnosť, ktorá sa do 15. novembra do 17. hodiny zapojila do hlasovania prostredníctvom www.mojadm.sk/eurovea . Aj vďaka zdvojnásobenej vyzbieranej sume tak bude môcť Bratislava-Staré Mesto podporiť starostlivosť o sedem chránených stromov nachádzajúcich sa v tejto mestskej časti.Celková plocha novej predajne je 865 m2. Ide o zrekonštruovanú predajňu, ktorej pôvodná plocha bola 490 m2 a jej rekonštrukcia trvala približne šesť týždňov. Je otvorená denne od 9. do 21. hodiny. Na privítanie sú pre zákazníkov počas prvých piatich dní otvorenia predajne pripravené, ktoré získajú po predložení zákazníckej karty pri každom nákupe v tejto predajni. Pre všetkých zákazníkov bol v deň otvorenia pripravený k nákupu ajV rámci tohto projektu podporí Bratislava-Staré Mesto starostlivosť o sedem chránených stromov nachádzajúcich sa v tejto mestskej časti. Tieto stromy – topoľ čierny, orech čierny, dub letný, jaseň štíhly a tri buky lesné – sú adeptmi na zaradenie do slovenského zoznamu chránených stromov a potrebujú špeciálnu údržbu a starostlivosť, ktorá si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Sú vysadené v Medickej záhrade, v Slubekovej záhrade, pri Základnej škole M. Hodžu na Podjavorinskej ulici, v parčíku na Škarniclovej a na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne. Zároveň sú súčasťou a témou náučnej pátracej hry pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy.Informačný servis