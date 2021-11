Minister Naď prezradil, prečo nové opatrenia proti koronavírusu neprijali už v utorok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) verí, že vláda prijme také epidemiologické opatrenia, ktoré prispejú k znižovaniu mobility, ale nebudú trestať zaočkovaných. Uviedol to v štvrtok pri príchode na rokovanie vlády.„Keby to bolo len o mojom rozhodnutí, tak prijmem také opatrenia, ktoré by smerovali k tomu, aby zaočkovaní ľudia mohli chodiť do obchodov," povedal Naď.Zároveň doplnil, že dôvod, prečo vláda neprijala opatrenia už na utorňajšom zasadnutí, bol ten, že strana Sloboda a Solidarita si vypýtala čas na premyslenie. „My sme boli pripravení to schváliť v utorok," dodal.