dm podporuje projekty venujúce sa ženskému zdraviu

31.7.2024 (SITA.sk) -Na začiatku roka sa v krajinách, v ktorých pôsobí dm, realizoval prieskum venovaný ženskému zdraviu a najmä prežívaniu menštruačného cyklu. Na Slovensku bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 600 žien a dievčat vo veku od 16 do 50 rokov. Z prieskumnej otázky, ako vnímajú témy ženského zdravia a najmä menštruácie, vo verejnej diskusii vyplynulo, že len 4 z 10 žien považujú tému zdravia žien za dostatočne riešenú. Viac ako polovica z nich považuje tému menštruácie za ťažkú sociálnu tému, predovšetkým jej tabuizáciu. Vďaka tomu sa počas menštruácie cítia nepríjemne."Teší nás, že môžeme pokračovať vo zvyšovaní povedomia a otváraní diskusie o ženskom zdraví a ženskom cykle. Ako kľúčovú súčasť kampane vnímame aj podporu iniciatív, ktoré sa dlhodobo venujú adresnej pomoci v témach vnímaných ako tabuizované," povedala Natália Franková, skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt.Výraznou súčasťou kampane zameranej na ženský cyklus bola podpora projektu Dôstojná menštruácia pod organizáciou inTYMYta, ktorého produktovým partnerom je dm od roku 2023. V rámci partnerstva dm poskytuje potrebné množstvo menštruačných a hygienických potrieb, ktoré slúži na dopĺňanie menštruačných skriniek na Slovensku a podporu organizácií pracujúcich s ľuďmi v núdzi. V tomto roku do podpory dm zapojila aj svoje zákazníčky a zákazníkov. Z každého produktu značky Jessa predaného v júni v predajniach, na mojadm.sk alebo v Mojej dm-App spoločnosť venovala projektu Dôstojná menštruácia 20 centov. Výťažok v hodnote 40 000 eur poslúži na vznik šiestich nových menštruačných skriniek a pokračujúcu produktovú podporu projektu."Veľmi ma teší, že okrem priamej podpory bola táto naša aktivita aj inšpiráciou pre druhých a že sa k nám v tejto aktivite rozhodol pripojiť aj náš dodávateľ Procter & Gamble. Projekt tak získa ešte viac menštruačných skriniek a ďalšieho silného partnera," priblížila Franková.So ženským zdravím úzko súvisia aj poruchy príjmu potravy, ktorým sa na Slovensku venuje projekt Chuť žiť. Finančná podpora vo výške 15 000 eur projektu poslúži na zastrešenie psychologického poradenstva a podporu edukatívnych článkov. "Naším cieľom je poskytovať psychologickú podporu dievčatám a ženám s poruchami príjmu potravy, aby dokázali mať rady samé seba a vrátiť sa k plnohodnotnému, kvalitnému životu. Okrem priamej pomoci môžeme vďaka podpore od dm pravidelne vytvárať preventívne materiály na našej vzdelávacej "PPPlatforme", ktorá slúži nielen ako bezplatná online knižnica, ale ponúka aj základné rady priamo od odborníkov," povedala Valentína Sedileková, zakladateľka projektu Chuť žiť.So starostlivosťou o seba je úzko spojený aj partnerský Projekt sebadôvery Dove, ktorý dm komunikovala počas svojich júnových podujatí na Slovensku – dm ON TOUR. Podporuje budovanie zdravého vzťahu k vlastnému telu u mladých ľudí, ktorí často v dôsledku kritického prostredia nevedia rozvinúť svoj plný potenciál. Značka Dove sa dlhodobo venuje ženskej sebadôvere a spokojnosti žien so sebou samými.Informačný servis

