Šimkovičová sa oboznamuje s problémami slovenských kultúrnych pamiatok, niektoré z nich sú vo veľmi zlom stave

31.7.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) sa od pondelka oboznamuje so stavom slovenských národných kultúrnych pamiatok , múzeí, hradov a zbierok. Tím odborníkov z rezortu kultúry navštívil začiatkom týždňa Múzeum slovenskej dediny a Etnografické múzeum v Martine.S fungovaním Konzervačného a digitalizačného centra SNK, kde sa digitalizujú a konzervujú vzácne historické knihy, sa ministerka oboznámila vo Vrútkach.Návštevou expozície Martina Benku a Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice odborní zamestnanci spolu so Šimkovičovou pokračovali v utorok a následne sa presunuli do kaštieľa ážky, pričom deň zakončili prehliadkou Spišského hradu Ako informovalo ministerstvo, účelom návštev jednotlivých inštitúcií je oboznámenie sa s ich problémami a hľadanie riešení, ktoré pomôžu zachovať či zachrániť slovenské národné kultúrne pamiatky, pretože niektoré z nich sú vo veľmi zlom stave.„Práve na Spiši sme so znepokojením sledovali stav Románskeho paláca, kde hrozí pád steny, dokonca trvalé poškodenie objektu. Keby k takej situácii došlo, Spišský hrad by mohol byť vyškrtnutý zo zoznamu UNESCO . Budeme sa tomu zo všetkých síl snažiť zabrániť, no mrzí ma, že kompetentní nechali situáciu zájsť až tak ďaleko,“ uviedla Šimkovičová.

