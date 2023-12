dm podporuje svojich spolupracovníkov vo využití pracovného času na dobré skutky

18.12.2023 (SITA.sk) -V dm je vďaka iniciatíve dm {spoločne} téma dobrovoľníctva prítomná počas celého roka. Iniciatíva pravidelne predstavuje možnosti, ako sa jednotlivci dokážu angažovať v pomoci komunite a okoliu. "Vyzdvihujeme ňou prirodzenosť dobrovoľníckej práce a schopnosť každého z nás priniesť do spoločnosti pozitívnu zmenu," vysvetľuje Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt Slovensko.Hneď v úvode decembra, v priestoroch Akadémie dm v Bratislave a na odberných miestach Národnej transfúznej služby po celom Slovensku, prebehlopo ktorom mali darkyne a darcovia nárok na deň plateného voľna. Do tejto aktivity sa z radov dm zapojili pravidelní darcovia aj viacerí prvodarcovia.Ďalšou z adventných aktivít je podpora projektuobčianskeho združenia Pohodovo. Ručne vyrábané a vypísané vianočné priania putujú z dm do domovov seniorov a svojou troškou tak pomáhajú pokryť záujem niekoľkých z približne 8 000 žiadateľov o prianie. "Pre seniorov je prianie v obálke a s poštovou známkou vzácne a veľmi cenné, pretože boli na túto formu zvyknutí celý život," približuje podstatu projektu Ľubica Noščáková z OZ Pohodovo. Veľmi pozitívne hodnotí, že počet odosielateľov prianí každým rokom rastie a ďakuje aj za tých stálych: "Máme aj prispievateľov, ktorí poštu píšu od začiatku, už sedem rokov. Niektorí spoločne s deťmi, ktoré medzičasom vyrástli. Myslím si, že je to krásny vzor nezištnej pomoci druhým, ktorý im ako rodičia odovzdávajú." Okrem domáceho písania prianí bol v rámci pracovného času v centrálnom sklade a centrále vytvorený aj priestor, v ktorom dm spolupracovníci priania tvorili spoločne.Internými kanálmi dm podporuje aj zapojenie sa do aktivítčia venovanie osobného či pracovného časuJednotlivci si tak môžu vyskúšať napríklad vianočné dobrovoľníctvo v nízkoprahovej nocľahárni Depaul Slovensko alebo personálnu podporu zbierok Slovenskej katolíckej charity.Čas je v dm možné venovať aj tradičnému internému projektu predvianočnej výpomoci v predajniach. Od 11. do 22. decembra sa v rámci neho usilujú stlmiť nápor v predajniach aj spolupracovníčky a spolupracovníci z centrálneho skladu a centrály. Vďaka zapracovaniu v predajniach, ktorým si prešli pri nástupe do práce v dm, vedia byť posilou v rušných adventných prevádzkach.Infomačný servis