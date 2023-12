Obvinenie voči Ďurkovi a Scholtzovi bolo zrušené, podľa Kubinu chcú čestných policajtov stíhať za každú cenu

Dôvodom nového obvinenia bol videozáznam spred budovy policajnej inšpekcie, ktorý dal Scholtz uchovať a odovzdal pred dvoma rokmi na vyžiadanie vyšetrovateľov NAKA do ich spisu. Video údajne súviselo s vyšetrovaním podozrení voči vyšetrovateľke inšpekcie Diane Santusovej a jej kolegom.





18.12.2023 (SITA.sk) - Nové obvinenie voči policajnému vyšetrovateľovi Pavlovi Ďurkovi a bývalému šéfovi policajnej inšpekcie Petrovi Scholtzov i bolo krátko po vznesení zrušené. Informoval o tom advokát Peter Kubina na sociálnej sieti.„Toto uznesenie o vznesení obvinenia bolo zrušené ako neopodstatnené dozorovým prokurátorom Krajskej prokuratúry Bratislava ex offo, teda v rámci dozorových oprávnení ešte predtým, ako nám stihlo byť oficiálne doručené a ako sme proti nemu mohli podať sťažnosť,“ upozornil.Zároveň poukázal na to, že vyšetrovateľ inšpekcie, ktorý obvinenie vzniesol na základe výpovede Diany Santusovej , bol o dva dni potom povýšený do riadiacej funkcie.Podľa slov Kubinu je zrušené obvinenie ďalším dôkazom toho, že Úrad inšpekčnej služby pod novým vedením, ktorého súčasťou je aj Santusová, chce týchto čestných policajtov trestne stíhať za každú cenu aj za úplné hlúposti a vymyslené veci.