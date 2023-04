dm pomáha rodinám v núdzi už dvanásť rokov

Systém výberu rodín

18.4.2023 (SITA.sk) -"Už dvanásty rok snažíme byť nápomocní deťom a ich rodičom formou bezplatného poskytnutia plienok značky babylove nakoľko si uvedomujeme, že v ťažkej životnej situácii je každá pomoc vítaná. Teší nás, že aj vďaka odporúčaniam našich spolupracovníkov sa dostane k rodinám, ktoré ju skutočne potrebujú," povedala Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm drogerie mart."Dvanásty ročník dm plienkovej pomoci poukazuje na úspešnú a adresnú pomoc charity a dm drogerie markt núdznym. Aj súčasná situácia a rast cien na Slovensku sú dôkazom toho, že čoraz viac rodín sa ocitá v ťažkej životnej situácii, a preto sme radi, že im s naším dlhodobým partnerom vieme pomôcť," uviedol Miroslav Dzurech, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.Na základe zverejnenej výzvy dm mohli v tomto ročníku do projektu, a to najneskôr do 31. októbra 2022, nominovať rodiny samotné filiálky, spolupracovníci centrály alebo centrálneho skladu. Žiadosť o nomináciu rodiny musela spĺňať aspoň jedno z nasledovných kritérií: mohlo ísť buď o rodinu so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, respektíve rodičom, žijúcu v hmotnej núdzi, alebo o rodinu s aspoň troma deťmi narodenými v rovnakom termíne. Od spolupracovníkov bolo nakoniec zaevidovaných celkovo, z ktorých každá jedna spĺňala stanovené kritériá. Aby bol zachovaný pôvodný princíp projektu tak, že každej filiálke dm prináleží jedna rodina, ktorá býva v jej okolí, zvyšné rodiny boli vybrané do 15. marca 2023 v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Celkovo tak dm podporila. Každá z nich získava ročnú zásobu plienok v podobena odber plienok značky babylove. Jeden poukaz prináleží jednému ľubovoľnému baleniu plienok podľa voľby rodiny. Celková hodnota poukazov, ktoré každá rodina získa, predstavujeInformačný servis