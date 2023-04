Sudca Najvyššieho súdu čelí disciplinárke pre prieťahy v známych kauzách, chcú mu znížiť plat o 50 percent

18.4.2023 (SITA.sk) - Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR v utorok začalo disciplinárne pojednávanie so sudcom a zároveň šéfom trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR Františkom Moznerom.Disciplinárny návrh na neho podalo Ministerstvo spravodlivosti SR pre prieťahy v dovolacom konaní vo viacerých trestných veciach vrátane kauzy známej ako Nástenkový tender a kauzy zločineckej skupiny Róberta Okoličányho . Taktiež podľa disciplinárneho návrhu sudca viacerým subjektom „úmyselne uvádzal nepravdivé informácie o stave dovolacieho konania".Svojím konaním sa podľa rezortu spravodlivosti František Mozner dopustil závažného disciplinárneho previnenia – porušenia povinností sudcu. Za to mu navrhujú zníženie platu o 50 percent na dobu troch mesiacov.Právny zástupca sudcu Martin Hudák však povedal, že nesúhlasí s kvalifikáciou skutkov. Tým, že predmetné trestné veci boli už v štádiu dovolacieho konania, neprišlo podľa Hudáka k ohrozeniu právnej istoty, keďže boli už právoplatne rozhodnuté. Tiež uviedol, že údajné disciplinárne previnenia sú datované do obdobia obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19.Samotný sudca skonštatoval, že disciplinárny návrh je útokom na jeho osobu. Ten podľa neho inicioval jeden z jeho kolegov.