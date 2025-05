dm v tomto roku podporí dobrovoľnícke projekty svojich spolupracovníkov viac ako 47 000 eurami

Projekty dm {spoločne} podporené v roku 2025

Názov projektu: Ekologická záhradka a kompostovanie v MŠ, obec Oravská Poruba

Lucia Sitárová, dm koordinátorka projektu

Názov projektu: Zelené srdce komunity, SRDCOM PRE GROB, Chorvátsky Grob

Zuzana Vinklerová, dm koordinátorka projektu

Názov projektu: Revitalizácia a skvalitnenie priestorov Útulku sv. Vincenta DE PAUL SLOVENSKO n. o., Bratislava

Samuel Mesároš, dm koordinátor projektu

Názov projektu: Záhrada pre všetkých III., MAMAMAKA, Martin

Alena Dubovcová, dm koordinátorka projektu

Názov projektu: Rozšírenie náučného chodníka Úľanská mokraď II, Pro Fudemus, n. o., Pusté Úľany

Zuzana Klena Kostková, dm koordinátorka projektu

Názov projektu: Pár krokov do prírody za včelami, Mesto Svidník

Mariana Zoščáková, dm koordinátorka projektu

Názov projektu: Poznávanie tajomstva našej prírody, Obec Stredné Plachtince

Katarína Pavlovová, dm koordinátorka projektu

Názov projektu: Zelený dvor 2, ALŽBETKA, n. o., Spišská Nová Ves

Renáta Konečná, dm koordinátorka projektu

Názov projektu: Revitalizácia obecného parku a areálu pri materskej škole – 3. etapa, obec Hurbanova Nová Ves

Michal Garbiar, dm koordinátor projektu

Názov projektu: Včelí raj, ZŠ s MŠ Šalgovce

Gabriela Máliková, dm koordinátorka projektu

Názov projektu: Učíme sa od včiel III., Vzdelávacie centrum Včielka, Rožňava

Eva Bučeková, dm koordinátorka projektu

Názov projektu: Revitalizácia dvora časť 2, OZ Brnkáčik, Bratislava

Patrícia Hughes, dm koordinátorka projektu

23.5.2025 (SITA.sk) - Už jedenásty rok pokračuje spoločnosť dm drogerie markt vo svojej najväčšej iniciatíve dm {spoločne}, ktorá podporuje výnimočné dobrovoľnícke projekty a aktivity z ekologickej oblasti a pod ktorú spadá aj zamestnanecký grant vedený v Nadícii Pontis, z ktorého je podporovaná filantropická činnosť spolupracovníkov a spolupracovníčok dm.V piatom ročníku realizácie spolupracovníckych projektov s podporou dm bolo vybraných 12 projektov, ktoré získali finančný príspevok zo zamestnaneckého grantu iniciatívy dm {spoločne} vedeného v Nadácii Pontis. Ten predstavoval celkovú sumu až 47 276 eur. V najbližších mesiacoch sa budú na ich realizácii podieľať koordinátori projektov spolu s dobrovoľníkmi.Za obdobie od roku 2021 bolo realizovaných 46 projektov a celková finančná dotácia na ne predstavovala 199 147 eur (vrátane roka 2025). Tohtoročné projekty budú podporené sumou 47 276 eur, pričom prostriedky pochádzajú z 2 alebo 3 % dane spolupracovníkov dm, ich dobrovoľných príspevkov a z asignácie dane dm."Zamestnanecký grant sme spustili v roku 2021. Odvtedy sme pomohli vybudovať vlastné projekty aktívnych kolegov a kolegýň v spolupráci s lokálnymi občianskymi združeniami či verejnými inštitúciami. Touto iniciatívou chceme vyzdvihovať prirodzenosť dobrovoľníckej práce v komunite a prinášať ňou viditeľnú pozitívnu zmenu do okolia a spoločnosti," vysvetľuje Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt Slovensko.Pri uchádzaní sa o podporu predstavia spolupracovníci dm návrh projektu a po pridelení podpory sa stávajú jeho aktívnymi koordinátormi. Spoločne s komunitou, miestnymi združeniami a podporou dm dovedú následne projekt do jeho úspešného konca."Prostredníctvom kompostovania s kalifornskými dážďovkami chceme deťom priblížiť silu prírody a jej kolobeh. Naším cieľom je naučiť ich ekologicky separovať kuchynský odpad a správne ho následne využívať. Zážitkovou ekovýchovou tak chceme u detí v predškolskom veku rozvíjať environmentálne cítenie a povedomie o prírode." Súčasťou projektu je aj vytvorenie ekologickej záhradky v materskej škole, ktorá pomôže deťom lepšie porozumieť ekologickým javom a prírodným zákonitostiam."V rámci svojho projektu, ktorý sa zameriava na zveľadenie verejného priestoru a vytvorenie nového miesta na osobné stretnutia, vytvoríme zelenú oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť najmä mamičkám s deťmi, starším ľuďom i celej komunite. Zaujímavým prvkom bude šachovnica, ktorá spojí mladé a staršie generácie pri spoločenskej hre a vytvorí priestor na spoločné chvíle. Táto zóna bude zároveň dostupná deťom zo škôl a škôlok, pretože z nej vedie cesta do národnej prírodnej rezervácie Šúr, známej výskytom vzácnej fauny a flóry, a môže tak slúžiť aj ako miesto na environmentálne vzdelávanie. Postupnou výsadbou zelene sa vytvorí príjemná a relaxačná atmosféra, ktorá prispeje k pocitu komunity a pohody pre všetkých obyvateľov.""Naším cieľom je vytvoriť príjemné a funkčné prostredie, ktoré prispeje k zlepšeniu života ľudí bez domova a zároveň posilní komunitu prostredníctvom podpory a spolupráce. Tento rok plánujeme obnoviť záhradu s vyvýšenými záhonmi, kde zároveň využijeme dažďovú vodu na polievanie, a vytvoriť výbeh pre psov. Súčasťou projektu je aj montáž nových regálov vo "vreciarni" nocľahárne, kde sa skladujú deky a potrebné príslušenstvo na nocľah. Pre klientov pripravujeme komunitné podujatia ako guľášovanie a dobrogrilovačky, a aj edukačné aktivity v spolupráci s odborníkmi a dobrovoľníkmi z dm."Projekt Záhrada pre všetkých III. nadväzuje na úspešné aktivity z predošlých rokov. Tento rok je naším cieľom oživiť ovocné stromy vysadené v roku 2021, ktoré doteraz rástli v trávnatom poraste. Súčasným trendom je vytvárať okolo ovocných stromov tzv. guild spoločenstvá jedlých a užitočných rastlín, ako sú ovocné kríky a bylinky. Táto pestrosť prispieva k zvýšeniu biodiverzity, lepšej vodozádržnosti a prináša viac úžitku celej komunite, ktorá záhradu využíva. Súčasťou brigády, počas ktorej budeme guildy vysádzať, bude aj odborný workshop. Pokračujeme aj v revitalizácii funkčných zeleninových a bylinkových záhonov a tematických workshopoch, aby mohli žiaci záhradu lepšie spoznať a naučiť sa, ako sa starať o rastliny a prírodu.""Cieľom štvrtého ročníka nášho projektu je pokračovať v rozvoji pustoúľanskej mokrade v dovýsadbe mäkkého luhu a dobudovaní náučného chodníka, ktorý vytvorí ucelený turistický okruh. Našou snahou tak je nielen zachovať túto jedinečnú krajinu, ale aj priblížiť ju ľuďom. Prostredníctvom výsadby tradičných druhov, ako je napríklad prútikárska vŕba, chceme oživiť pôvodný ráz krajiny a zároveň ukázať možnosti využitia prútia tradičným spôsobom. Projekt tak nielen chráni prírodu, ale aj prinavracia človeka späť do krajiny, ktorú po stáročia formoval, podporuje jeho pozitívny vzťah k prírode a vytvára podmienky na zmysluplnú rekreáciu v súlade s ochranou životného prostredia." Územie je súčasťou chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď, kde dochádza k úbytku prirodzených biotopov."Keďže zimy a letá sú čoraz teplejšie a príroda sa mení priamo pred očami, následky klimatických zmien pociťujeme každý deň. Aj z toho dôvodu sme sa v spolupráci s mestom Svidník rozhodli zamerať na dlhodobú prácu s deťmi a mládežou, ktorých chceme vzdelávať o klimatických zmenách, prírode a význame udržateľného správania. Hovorí sa, že život na Zemi potrvá dovtedy, kým budú včely. A práve ony budú ústredným prvkom nášho projektu. Plánujeme vytvoriť školu v prírode, kde deti budú môcť pozorovať život včiel priamo pri úľoch, učiť sa o ich význame pre ekosystém a zároveň sa zapájať do výsadby medonosných rastlín. V rámci projektu tak vznikne medonosná záhrada s edukačnými prvkami, ktorá bude slúžiť ako živá učebnica – miesto, kde sa budú deti učiť s láskou k prírode a s rešpektom k planéte, ktorú im tu chceme zanechať.""V druhom ročníku projektu je našou prioritou zveľadiť lesopark – nielen pre deti a mládež z obce, ale aj pre školy a škôlky z blízkeho okolia. Cieľom je vytvoriť z tohto miesta živú školu v prírode. V lesoparku osadíme vlastnoručne vyrobené edukačné tabule, ktoré budú slúžiť na zážitkové vzdelávanie o prírode. V rámci ekologického prístupu pribudne aj latrína, aby sme zachovali čisté a udržateľné prostredie." Priestor sa plánuje využívať aj na rôzne workshopy zamerané na faunu a flóru, ako aj na letný tábor s využitím celého areálu. Oddychová zóna bude počas roka slúžiť nielen na dobrovoľnícke aktivity, ale aj na spoločné komunitné podujatia – napríklad opekačky pre rodiny s deťmi či iné stretnutia pod holým nebom."Náš projekt, v rámci ktorého pracujeme s deťmi z marginalizovaných skupín, pokračuje už druhý rok v spolupráci s neziskovou organizáciou ALŽBETKA. Deti učíme spoznávať nové bylinky, kompostovať, šetriť vodou a chápať, prečo sú včielky pre prírodu také dôležité. Keďže sa naše centrum rozrastá, časť detí sa presunula do nových priestorov, ktoré treba postupne zariadiť. Zároveň sa budeme venovať úprave dvora, budeme pokračovať v sadení zeleniny a kvetov, premaľujeme plot a zveladíme okolie.""V treťom ročníku nášho projektu budeme ďalej oživovať a skrášľovať verejné priestory v parku a pri materskej škole. Plánujeme doplniť zeleň, zasadiť nové rastlinky, pridať zaujímavé náučné prvky a rozšíriť vybavenie – pribudnú lavičky, smetné koše na triedený odpad, vtáčie búdky, napájadlo pre vtáky či vyvýšené záhony. Práve tie budú slúžiť deťom z materskej školy ako hravý a zmysluplný priestor, kde sa budú učiť, ako sa starať o prírodu, ako funguje kolobeh života a prečo je dôležité chrániť svoje okolie."Škola plánuje vybudovať vyvýšené záhony na pestovanie byliniek a zeleniny, ako aj menší sad tvorený jabloňami a slivkami. Na ich zalievanie sa bude využívať zachytávaná dažďová voda. "Cieľom nášho projektu je vytvoriť živý priestor, v ktorom sa žiaci počas hodín techniky, prvouky, prírodovedy a biológie – spolu s našimi najmenšími škôlkarmi – naučia starať o rastliny a vnímať prírodu zblízka. Kvitnúce byliny a stromy zároveň poslúžia ako potrava pre včely a ďalší hmyz, ktorý nájde útočisko v hmyzích domčekoch. Do budúcnosti plánujeme založiť aj školský včelí úľ, ktorého základom bude práve tento sad. A tou najkrajšou odmenou pre všetkých bude spoločná ochutnávka vlastnoručne dopestovaných plodín."Projekt Učíme sa od včiel III. nadväzuje na predchádzajúce ročníky, počas ktorých bolo úspešne rozbehnuté vzdelávanie a šírenie povedomia o včelách a včelárení nielen v rámci spoločnosti dm, ale aj pre verejnosť. "Starostlivosť o naše včelstvá a vytváranie ideálnych podmienok na ich život je pre nás prioritou. Aj tento rok nás čakajú rôzne workshopy, tvorivé dielne a deň otvorených dverí, keď privítame školské výlety, letné tábory a ďalšie organizácie. Okrem vzdelávania neustále pracujeme aj na revitalizácii centra a zlepšovaní podmienok na vzdelávacie aktivity a prostredníctvom dobrovoľníckych prác upravujeme okolie dvora, čistíme les, vysádzame medonosné rastliny, vytvárame vzdelávací chodník a vyvýšené záhony.""Tešíme sa, že svojím projektom posilníme výchovno-vzdelávací proces v oblasti prírodných vied a environmentalistiky prostredníctvom cieleného vzdelávania a doplnkov na školskom dvore pre deti MŠ, žiakov ZŠ, ako aj pre verejnosť."Informačný servis