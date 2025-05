Sudca v procese s Kažimírom ukončil dokazovanie, prokurátor mu navrhol nepodmienečný trest

Prípad je podľa obhajoby premlčaný

Podľa samosudcu nie je možné trestné stíhanie obžalovaného zastaviť

Prokurátor navrhol nepodmienečný trest

Námietka zaujatosti

Predmet námietky





Peter Kažimír čelí súdnemu procesu pre trestný čin podplácania. Podľa obžaloby žiadal v roku 2016 od prezidenta



Prokurátor Peter Mikuláš vo svojej záverečnej reči v ešte októbri minulého roku navrhol pre obžalovaného nepodmienečný trest v hornej hranici trestnej sadzby, ktorá je v tomto prípade šesť mesiacov až tri roky väzenia. Trest by si mal podľa neho Kažimír odsedieť v ústave s minimálnym stupňom stráženia.



Peter Kažimír čelí súdnemu procesu pre trestný čin podplácania. Podľa obžaloby žiadal v roku 2016 od prezidenta Finančnej správy SR Františka Imreczeho informácie o daňových konaniach viacerých spoločností, ako aj zabezpečenie vyplatenia nadmerných odpočtov DPH vo výške tri milióny eur. V tejto súvislosti podľa prokuratúry Imreczemu poskytol úplatok 48-tisíc eur.Prokurátor Peter Mikuláš vo svojej záverečnej reči v ešte októbri minulého roku navrhol pre obžalovaného nepodmienečný trest v hornej hranici trestnej sadzby, ktorá je v tomto prípade šesť mesiacov až tri roky väzenia. Trest by si mal podľa neho Kažimír odsedieť v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

23.5.2025 (SITA.sk) -V procese s guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) Petrom Kažimírom stíhaným pre podplácanie v piatok samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Milan Cisárik ukončil dokazovanie Zároveň dal procesným stranám priestor na prednes záverečných rečí . Obžalovaný Kažimír sa na piatkovom pojednávaní nezúčastňoval, keďže je pracovne odcestovaný v Japonsku.Jeho obhajca Ondrej Mularčík uviedol, že obhajoba trvá na zastavení trestného stíhania pre premlčanie a nenavrhuje vykonať žiadne nové dôkazy. Prípad je podľa obhajoby premlčaný na základe minuloročnej novelizácie Trestného zákona."Premlčanie trestného stíhania je takou prekážkou, ktorá spôsobila neprípustnosť trestného stíhania," vyhlásil Mularčík. Zároveň spochybnil zákonnosť prekvalifikovania žalovaného skutku, ako to pripustil sudca."Zmena právnej kvalifikácie odporuje jednej z úplne elementárnych zásad trestného práva, teda, že žiaden trestný čin nie je bez predchádzajúceho zákona," vyhlásil advokát s tým, že v čase spáchania skutku nebola sudcom navrhovaná právna kvalifikácia v súčasnej podobe ešte súčasťou Trestného zákona.Podľa sudcu však je žalovaný skutok možné prekvalifikovať tak, aby sa týkal finančných záujmov Európskej únie , pričom v takom prípade sa na skutok vzťahuje iná premlčacia lehota."Podľa názoru samosudcu nie je možné trestné stíhanie obžalovaného v tomto štádiu zastaviť, pretože tu prichádza do úvahy právna kvalifikácia podľa paragrafu 334 Trestného zákona," povedal ešte v apríli Cisárik.Podľa predmetného paragrafu: "Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa verejnému činiteľovi, zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom funkcie verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda alebo na účely toho, aby konal alebo aby sa zdržal konania v súlade so svojimi povinnosťami alebo pri výkone svojich funkcií spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy Európskej únie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov". Prokurátor vo svojej záverečnej reči navrhol uznať obžalovaného za vinného s tým, že pre neho navrhuje uložiť nepodmienečný trest v strede trestnej sadzby v rozsahu jeden až päť rokov väzenia. Trest by si mal Kažimír, ktorý na dnešnom pojednávaní nie je prítomný, odsedieť v ústave s minimálnym stupňom stráženia.Takisto mu navrhol zákaz pôsobenia v orgánoch verejnej moci aspoň na päť rokov. Čiastka 48-tisíc eur, ktorú do trestného konania vydal František Imrecze , by podľa prokurátora mala prepadnúť štátu.Rozhodnutie sudcu, či konanie zastaví z dôvodu premlčania, prípadne vo veci vynesie rozsudok, sa pritom očakávalo už koncom roka 2024. Nakoniec však musel rozhodnúť o námietke zaujatosti podanej obhajobou. Podanie námietky zaujatosti voči sudcovi Milanovi Cisárikovi v decembri minulého roku oznámil Kažimírov obhajca Ondrej Mularčík."V minulosti už sme podali námietku zaujatosti z iných dôvodov. Podali sme ju na začiatku toho procesu a sudca Cisárik sa touto námietkou vôbec nezaoberal," povedal Mularčík. Ďalšiu námietku podľa vlastných slov podal z úplne iných dôvodov. "A treba povedať, že obhajoba je presvedčená, že sa ňou bude musieť zaoberať," skonštatoval advokát.Podľa medializovaných informácii bolo predmetom námietky to, že Mularčík prevzal zastupovanie sudcovej manželky v rozvodovom konaní. Sudca sa však z konania nevylúčil a za pravdu mu dal aj Najvyšší súd SR Obhajca Kažimíra zároveň trvá na tom, že sudca mal už na poslednom pojednávaní v novembri 2024 vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z dôvodu premlčania konanie voči Kažimírovi zastaviť. "Je neakceptovateľné, aby sudca pokračoval v konaní, ktoré má byť zastavené," vyhlásil v apríli Mularčík.