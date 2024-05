dm v tomto roku podporí dobrovoľnícke projekty svojich spolupracovníkov vyše 43 000 eurami

24.5.2024 (SITA.sk) -Dobrovoľnícka iniciatíva dm {spoločne} pravidelne vytvára priestor na to, aby sa jednotlivci angažovali v pomoci svojmu okoliu. Od roku 2021 ponúka všetkým v dm príležitosť získať finančnú podporu zo zamestnaneckého grantu, vedeného v Nadácii Pontis, aj pre svoj vlastný projekt. Spolupracovníci dm pritom na dobrovoľníčenie môžu použiť čas zo svojho pracovného fondu. "Je to náš spôsob, ako motivovať u spolupracovníkov všímavosť k potrebám komunity a podporiť návyk starostlivosti o ľudí a životné prostredie naokolo," vyjadrila sa Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.Hodnotiaca komisia, tvorená zástupcami dm a externými odborníkmi, vybrala z 18 prihlásených projektov 10 naprieč celým Slovenskom. Nasleduje realizačná etapa, kedy sa prihlasovatelia projektov stávajú ich koordinátormi: komunikujú so samosprávami, miestnymi združeniami či komunitou a organizujú priebeh prác. "Koordinácia dobrovoľníckeho projektu nie je žiadna rutina, pretože sa za malú chvíľu vie udiať veľa vecí. Túto rolu však vnímam aj ako príležitosť zdokonaliť sa v organizačných, prezentačných a komunikačných zručnostiach," opisuje koordinátorka Júlia Hodásiová pridanú hodnotu tejto iniciatívy.Jej tohtoročný projekt s názvom Škola piatich živlov stavia na úspešnej spolupráci s občianskym združením Šóšárskych prameňov z roku 2022. Tentokrát sa budú venovať zemským živlom a spoločne s dobrovoľníkmi vybudujú chodník nad hladinou potoka, ktorý lesoparkom preteká, postavia v lese suchú saunu a už existujúcej saune zhotovia zelenú vegetačnú strechu. "V pláne je aj beseda o význame vzduchu-vetra ako priateľa aj ako nepriateľa človeka, beseda o stromoch ako vetrolamoch a workshop na zhotovenie veterného kolesa z prírodných materiálov," popisuje plánované edukačné aktivity Júlia.Nadviazanie na spolupráce z minulých rokov nie je ničím netradičným, siedmi z desiatich tohtoročných koordinátorov sa do iniciatívy zapojili opakovane. Pre tých, ktorí, naopak, s vedením projektov či dobrovoľníctvom nemajú skúsenosti, ponúka iniciatíva dm {spoločne} pravidelnú podporu. "Počas spoločných stretnutí si zdieľame vzájomné úspechy a výzvy. Radíme si navzájom, inšpirujeme sa a pomáhame si," približuje Michal Garbiar, ďalší z koordinátorov.Jeho projekt revitalizácie obecného parku v Hurbanovej Vsi je druhou etapou toho, čo v obci začal upravovať v predošlom ročníku: "Tento rok plánujeme pokračovať a doplniť ďalšie lavičky a koše, piškvorky, náučnú tabuľu aj tabuľu na kreslenie, knižnú búdku, solárne osvetlenie a rovnako aj vysadiť nové rastliny a kríky a osadiť búdky pre vtáčiky," menuje plány na rok 2024.V troch uplynulých ročníkoch sa zrealizovalo 24 projektov a celková finančná dotácia pre ne predstavovala 108 703,71 €. Tohtoročná desiatka bude podporená sumou 43 168,12 €, pričom prostriedky pochádzajú z 2 alebo 3 % daní spolupracovníkov dm a z asignácie dane dm.Vlastná zelenina dopestovaná na sídlisku, medzigeneračné stretnutia, rozvoj pozitívneho vzťahu k prírode, šírenie povedomia o význame včiel či revitalizácia verejného priestoru a mnoho iného sa tak aj vďaka nasadeniu dm koordinátorov a dobrovoľníkov zmení z nápadu na realitu.Informačný servis