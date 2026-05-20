Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Dnes nehrozí atentát Ficovi, ale Igorovi Matovičovi, vyhlásil Šipoš. Expert na rovinu, či by mal mať šéf Hnutia Slovensko ochranku – VIDEO
Michal Šipoš vyčítal Blahovi vyjadrenia na adresu Igora Matoviča, ktoré europoslanec nedávno prezentoval vo videu na sociálnej sieti. Poslanci
Poslanci Hnutia Slovensko kritizujú europoslanca za Smer-SD Ľuboša Blahu za jeho hanlivé výroky na adresu Igora Matoviča.
Matovičovci hovoria o šírení nenávisti
Michal Šipoš vyčítal Blahovi vyjadrenia na adresu Matoviča, ktoré europoslanec nedávno prezentoval vo videu na sociálnej sieti. Hnutie Slovensko to označilo za šírenie nenávisti.
„Vďaka takýmto slovám dnes nehrozí atentát Robertovi Ficovi, ktorý chodí na stretnutia s občanmi s dvadsiatimi ochrankármi a strážia ho ostreľovači na budovách; ale atentát hrozí Igorovi Matovičovi po výrokoch podpredsedu strany Smer,“ vyhlásil Šipoš v utorok na tlačovej konferencii strany.
Šipoš zdôraznil, že Matovič nechodí s ochrankou a nemá ani pridelenú limuzínu. Opozičný poslanec naopak kritizoval, že politici Smeru chodia s ochrankou, ktorú im platí štát. „Ja sa pýtam, na koho bude najbližšie namierená zbraň? Kto bude najbližšie napadnutý?“ položil si otázku Šipoš.
„Tá ochranka chodí s Ľubošom Blahom aj do Bruselu. Mesačné náklady na takúto ochranu s limuzínou sú desaťtisíce eur,“ doplnil svojho kolegu Roman Mikulec. Ten zároveň žiadal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby zdôvodnil, prečo má europoslanec Smeru pridelenú ochranku.
Ochranka aj pre Matoviča?
Bezpečnostného experta Juraja Zábojníka sme sa pýtali, či je relevantná kritika zo strany Hnutia Slovensko v súvislosti s pridelením ochranky pre Ľuboša Blahu. „Neviem posúdiť, či je táto kritika relevantná. Je tvrdá, ale či je objektívna, to neviem posúdiť,“ reagoval Zábojník na otázku.
Ako ďalej vysvetlil, čo sa týka ochranky, na to má politik nárok v prípade, že v zmysle uznesenia Úradu vlády o ochrane určených osôb môže minister vnútra prideliť ochranu, ktorémukoľvek poslancovi na požiadanie, ako aj iným funkcionárom pokiaľ sú na to objektívne príčiny, signály a poznatky zo strany bezpečnostných zložiek alebo zo strany osoby samotnej, ktorá o ochranu požiada a pokiaľ to náležite zdokladuje.
Zábojníka sme sa pýtali aj na to, či by mal mať ochranku šéf Hnutia Slovensko Matovič. „Po tom, ako sa správajú politici, jeden voči druhému, tak pomaly by mal mať ochranku každý jeden, lebo im hrozí taktiež nebezpečenstvo a ľudia už majú toho plné zuby, pretože takúto úroveň politiky, takýchto ľudí ešte nevideli od čias Rakúsko-Uhorska,“ kritizoval bezpečnostný analytik.
Zdôraznil, že toľkými peniazmi štát nedisponuje a daňoví poplatníci neutiahnu to, aby všetci politici mali zabezpečenú ochranku. „Myslím si, že s prideľovaním ochranky by mali náležite nakladať od ministra vnútra po všetkých tých, ktorí sú do toho zainteresovaní, ako aj riaditeľ Úradu ochrany ústavných činiteľov, pretože toto je už neúnosné,“ prízvukoval Zábojník.
„99,9 percenta politikov si za to môže sami, tým ako sa správajú, a prečo by mali toto všetko daňoví poplatníci znášať?“ pýtal sa odborník ďalej.
Pridelenie ochranky treba prehodnotiť
Podľa slov Zábojníka treba prehodnotiť každé jedno pridelenie ochrancov a celého servisu, či je to naozaj opodstatnené a kvôli čomu. „Radšej by si mali pohovoriť psychiatri a psychológovia s takýmito ľuďmi ako bezpečnostné zložky,“ poznamenal tiež Zábojník.
„V prvom rade sa politici musia vedieť správať. Keď sa budú správať ako politici v štáte, kde funguje demokracia, ale funguje aj právny poriadok, trestný zákon a trestný poriadok, a nejaké zásady morálky, tak nemusí mať ochranku takmer každý. Akonáhle sa správajú a komunikujú ako idioti, tak by sme za chvíľočku nič iné nerobili, len by sme ich chránili,“ podčiarkol bezpečnostný expert.
„A ten úrad by nemal pár stoviek, ale by mal niekoľko tisíc ľudí, ktorí sa budú starať o zadky ústavných činiteľov, z ktorých mnohí by nemali v politike ani čo robiť, a budú to všetko občania Slovenskej republiky platiť. To je neúnosné,“ zdôraznil na záver Zábojník.
Reakcia ministerstva vnútra
Medzitým na výzvu Hnutia Slovensko zareagovalo aj Ministerstvo vnútra SR. Ako uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, europoslanec Ľuboš Blaha má pridelenú ochranu ministrom vnútra v zmysle zákona o Policajnom zbore a podľa uznesenia vlády SR na základe zistených bezpečnostných hrozieb. „Bližšie podrobnosti nie je možné uviesť z dôvodu utajenia,“ dodal Neumann.
Zdroj: SITA.sk - Dnes nehrozí atentát Ficovi, ale Igorovi Matovičovi, vyhlásil Šipoš. Expert na rovinu, či by mal mať šéf Hnutia Slovensko ochranku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Top foto dňa (20. máj 2026): Prijatia u prezidenta SR, projekt Živé námestie, ebola v Kongu a vypustenie rysa
Top foto dňa (20. máj 2026): Prijatia u prezidenta SR, projekt Živé námestie, ebola v Kongu a vypustenie rysa
Teherán povolil takmer trom desiatkam lodí preplávať cez Hormuzský prieliv
Teherán povolil takmer trom desiatkam lodí preplávať cez Hormuzský prieliv