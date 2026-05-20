Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Teherán povolil takmer trom desiatkam lodí preplávať cez Hormuzský prieliv
Iránske námorné sily
Iránske námorné sily Revolučných gárd v stredu oznámili, že počas posledných 24 hodín umožnili tranzit cez Hormuzský prieliv viac než 25 lodiam vrátane ropných tankerov.
Irán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi a Izraelom 28. februára výrazne obmedzil lodnú dopravu cez strategický Hormuzský prieliv, ktorým za bežných okolností prechádza približne pätina svetových dodávok ropy.
Musia mať povolenie
Teherán, ktorý je od 13. apríla napriek prímeriu pod americkou námornou blokádou, trvá na tom, že všetky plavidlá musia pri tranzite získať povolenie iránskych ozbrojených síl.
„Počas posledných 24 hodín prešlo Hormuzským prielivom 26 plavidiel vrátane ropných tankerov, kontajnerových lodí a ďalších obchodných plavidiel,“ uviedli Revolučné gardy na sociálnej sieti X.
Dodali, že lode preplávali po „koordinácii a zaistení bezpečnosti zo strany námorníctva Revolučných gárd“.
Vznikol nový úrad
Južná Kórea v stredu oznámila, že cez prieliv úspešne preplával jeden z jej ropných tankerov. Išlo o prvý juhokórejský tanker, ktorý cez Hormuzský prieliv prešiel od začiatku vojny.
Irán v pondelok zároveň oznámil vznik nového úradu, ktorý má riadiť lodnú dopravu cez strategickú vodnú cestu.
Minulý týždeň Teherán informoval, že cez prieliv umožnil preplávať „viac než 30 lodiam“ vrátane viacerých čínskych plavidiel.
Zdroj: SITA.sk - Teherán povolil takmer trom desiatkam lodí preplávať cez Hormuzský prieliv
