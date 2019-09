Dnes sa rozbehnú najvyššie slovenské súťaže vo volejbale mužov a žien

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Program 1. kola základnej časti Edymax extraligy volejbalistov 2019/2020:



sobota 28. 9.: ŠŠ volejbal Trenčín - TJ Slávia Svidník (16.00), VK MIRAD PU Prešov - TJ Spartak Myjava (17.00), VK KDS-Šport Košice - VKP Bystrina SPU Nitra (18.30), VK OSMOS Prievidza - VK Spartak UJS Komárno (19.00)

Prehľad majstrov Slovenska podľa počtu titulov:



11 - VKP Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2009, 2011)



4 - Humenné (2008, 2010, 2012, 2014)



3 - Púchov (2000, 2002, 2003)



2 - Prešov (2005, 2015), Nitra (2016, 2017), Prievidza (2018, 2019)



1 - Dubová (2001), Nové Mesto nad Váhom (2007), Volley Team Bratislava (2013)

Program 1. kola základnej časti parfems.sk extraligy volejbalistiek 2019/2020:



sobota 28. 9.: Slávia EU Bratislava - VK Nové Mesto nad Váhom (17.00), Hit UCM Trnava - VK Prešov (19.00)



nedeľa 29. 9.: Volley project UKF Nitra - Strabag VC Bilíkova Pezinok (16.00)

Prehľad majsteriek Slovenska podľa počtu titulov:



18 - Slávia Bratislava (1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019)



3 - Senica (2005, 2006, 2007), Doprastav Bratislava (2009, 2012, 2014)



2 - Žilina (1996, 1997)



1 - Strabag Bratislava (2018)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Po päťmesačnej prestávke sa cez víkend naplno rozbehnú najvyššie slovenské súťaže vo volejbale mužov a žien. Aj sezóna 2019/10 bude niesť názov Edymax extraliga (muži), resp. parfems.sk extraliga (ženy). Najdôležitejšou novinkou je zaradenie juniorských reprezentácií chlapcov U20 a dievčat U19, ktoré štartujú len v základnej časti a na osobitnú súpisku, pričom s každým účastníkom odohrajú jedno stretnutie na súperovej pôde počas oficiálneho zrazu.Výsledky z týchto zápasov sa budú riadne započítavať do tabuľky. Práve utorkové a stredajšie predohrávky oboch juniorských reprezentácií nový ročník odštartovali, cez víkend zasiahnu do hry aj zvyšné družstvá. Novinkou v sezóne je tiež nová hracia lopta, ktorú predstavili v novembri počas Kongresu FIVB v mexickom Cancúne. Mikasa V200W má premiéru na prebiehajúcom Svetovom pohári žien v Japonsku a nahradí model Mikasa MVA200.V mužskej extralige bude účinkovať deväť klubov a SVK U20. Chýbať bude VKM Stará Ľubovňa, ktorý neuspel v prelínacej súťaži. Extraliga je bez nováčika, keďže víťaz prelínačky MVK Magnezit Revúca sa do najvyššej súťaže napokon neprihlásil. Obhajcom titulu je VK OSMOS Prievidza, šampión uplynulých dvoch ročníkov. Pod novým názvom ŠŠ volejbal Trenčín účinkuje doterajší COP Trenčín.V základnej časti je na programe 18 kôl, posledné 6. januára; každé družstvo odohrá 17 stretnutí. Následne vzniknú dve nadstavbové skupiny: o 1. - 4. miesto a o 5. - 9. miesto, v ktorých sa tiež hrá systémom každý s každým doma aj vonku. Nadstavba sa začne 11. januára a vyvrcholí 23. februára. Play off s osmičkou klubov (ŠŠ volejbal Trenčín v play-off neštartuje) sa začne 29. februára, nový alebo staronový majster bude známy najneskôr 16. apríla. Z extraligy v tomto ročníku nezostúpi žiadny klub, prelínacia súťaž bude bez účastníka najvyššej súťaže.V ženskej extralige sa predstaví sedem družstiev a SVK U19. Do nového ročníka sa neprihlásil KV MŠK Oktan Kežmarok, licenciu od neho odkúpil zdolaný tím z prelínacej súťaže VK Brusno, ktorý je nováčikom. Po vzniku dohody o spolupráci Strabagu VC Bratislava (1. BVK) s ŠŠK Bilíkova a VTC Pezinok bude v novej sezóne účinkovať Strabag VC Bilíkova Pezinok. Titul obhajuje rekordný 18-násobný šampión Slávia EU Bratislava.Základnú časť tvorí 14 kôl, záverečné odohrajú 6. januára. V nadstavbe (11. januára - 22. februára) sa bude hrať v skupinách o 1. - 4. miesto a o 5. - 7. miesto. Do play off prenikne všetkých sedem účastníkov; víťaz nadstavby má vo štvrťfinále voľno. Play-off sa začne 29. februára, majster bude známy najneskôr 15. apríla. Traja zdolaní zo štvrťfinále budú hrať každý s každým doma aj vonku o konečné umiestnenie, družstvo na 7. mieste čaká boj o zotrvanie v prelínačke.Pre obe extraligové súťaže platí, že víťaz získa spolu s novou trofejou aj 6000 eur, zdolaný finalista 4500 eur, bronzový tím 3000 eur. Odmena za umiestnenie patrí aj tímom na 4. - 6. priečke konečného poradia (2000, 1500, resp. 1000 eur). Celková suma finančnej podpory pre extraligové súťaže a Slovenský pohár je pre súťažný ročník 2019/2020 vo výške 100-tisíc eur.Systém Slovenského pohára prešiel oproti minulej sezóne úpravami. V SP mužov štartuje 8 družstiev, v SP žien 7 družstiev. Dvojice sa bez nasadenia žrebovali v júli spoločne so žrebom extraligových súťaží, ženský obhajca Slávia EU má ako extraligový majster vo štvrťfinále voľno. Na odvetu sa hrá štvrťfinále (muži aj ženy 23. októbra a 27. novembra) aj semifinále (muži 18. decembra a 15. januára / ženy 11. decembra a 15. januára), finále odohrajú 8. februára v rámci spoločného vyvrcholenia oboch súťaží. Víťaz Slovenského pohára zinkasuje 2500 eur, zdolaný finalista 1500 eur a zdolaní semifinalisti po 500 eur.Fanúšikovia sa aj v novom ročníku môžu tešiť na priame prenosy všetkých zápasov extraligy mužov aj žien i Slovenského pohára. Prostredníctvom klubových kamier budú k dispozícii na SVF TV (médium tvcom.cz). Odborná komisia bude pravidelne vyhodnocovať anketu Hráč/Hráčka mesiaca, na záver sezóny tiež vyhlásia najužitočnejších hráčov extraligy (MVP) aj Dream Team ročníka.