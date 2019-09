Extraliga žien len so 6 účastníkmi, favoritom na titul Ružomberok

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič Foto: TASR Martin Palkovič

Program 1. kola extraligy žien 2019/2020 - 28. septembra:



Piešťanské Čajky – Dubček Bratislava



ŠBK Šamorín – Young Angels Košice



MBK Ružomberok – BK ŠKP 08 Banská Bystrica

Dôležité termíny v sezóne 2019/2020:



asociačné termíny – 10. – 17. novembra 2019, 2. – 9. februára 2020



Slovenský pohár – 13. – 15. februára 2020 záverečné kolo základnej časti – 14. marca 2020



1. kolo play off (3-6, 4-5) – hrá sa na 2 víťazné zápasy – 18., 21. (25.) marca 2020



semifinále play off – hrá sa na 3 víťazné zápasy – 28. marca, 1., 4. (8., 11.) apríla 2020 finále play off – hrá sa na 3 víťazné zápasy – 18., 22., 25. (29. apríla, 2. mája) 2020



o 3. miesto – hrá sa na 2 víťazné zápasy – 18., 22. (25.) apríla 2020



o 5. miesto – hrá sa na 2 víťazné zápasy – 28. marca, 4. (18.) apríla 2020

Bratislava 28. septembra (TASR) – S historicky najnižším počtom účastníkov sa počas víkendu začne najvyššia súťaž basketbalistiek – extraliga žien. V lige bude štartovať iba šesť družstiev. Favoritom na titul je obhajca MBK Ružomberok, do boja o trofej pre víťaza sa chce zapojiť aj ich finálový vyzývateľ Piešťanské Čajky.Oproti predchádzajúcemu roku absentujú v menoslove účastníkov Nitra a Poprad, oba kluby sa rozhodli neprihlásiť do súťažného ročníka 2019/2020. V extralige sa po dlhšom čase nepredstaví ani Slovan Bratislava, v baráži o účasť prehral so svojím mestským rivalom a víťazom 1. ligy Dubčekom Bratislava.Favoritom na titul je úradujúci majster a aktuálny víťaz Slovenského pohára MBK Ružomberok. Družstvo trénera Juraja Suju našlo v predchádzajúcom ročníku premožiteľa len v jednom prípade. Účastníka skupinovej fázy Európskeho pohára (Eurocup) plánuje v boji o obe trofeje vyzvať tím Piešťanských Čajok. Kolektív okolo kormidelníka Richarda Kucsu číta viacero zaujímavých mien, počas leta nastali v tíme početné zmeny.“ vyjadril sa tréner Piešťan pre portál basket.sk. Čajky sa opäť predstavia aj v Stredoeurópskej lige (CEWL) a Európskej ženskej basketbalovej lige (EWBL).Do boja o bronz sa s veľkou pravdepodobnosťou zapoja ŠBK Šamorín a Young Angels Košice. Družstvo z východu Slovenska sužovali počas prípravy na nový ročník hlavne problémy s domovským stánkom Angels arénou. Tie sú stále témou číslo jeden aj v týchto dňoch. „prezradila trénerka Košíc Zuzana Žirková. Young Angels si tiež zahrajú v EWBL.Základná časť bude štvorkolová (2x doma, 2x vonku), následne tímy čaká play off. Meno nového majstra bude známe najneskôr 2. mája 2020. Slovenský pohár sa uskutoční 13. – 15. februára 2020, počas sezóny sú vyhradené dve prestávky pre tzv. asociačné termíny (10. – 17. novembra 2019, 2. – 9. februára 2020).