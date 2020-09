Dnes štartuje Európsky týždeň športu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku budú prevládať akcie na školách a vo vonkajšom prostredí, vrcholom podujatia je už tradične sobotná #BeActive Night.Žijeme v dobe, kedy vieme takmer všetko vybaviť z pohodlia domova a spoza počítačovej obrazovky. Prirodzený pohyb sa vytráca a aj podľa štúdií Eurobarometra je dokázané, že tento negatívny trend sa odzrkadlil na náraste civilizačných ochorení, ktorými ľudia trpia. Počet obéznych Európanov alarmujúco stúpa. ,,Hoci Európsky týždeň športu trvá sedem dní, jeho ambíciou je motivovať verejnosť k pohybovým aktivitám celoročne. V rámci tých siedmych dní, ktoré máme k dispozícii, sa preto verejnosti snažíme predstaviť rôzne druhy športov a zviditeľňujeme rôzne aktivity," hovoríDo tohto medzinárodného podujatia sú zaregistrované aktivity, ktoré budú organizované na školách, pracoviskách, ihriskách, parkoch, v športových kluboch či fitnes centrách. Ich organizátori pritom budú dodržiavať všetky hygienické opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu. ,,Máme zaregistrovaných vyše 400 podujatí, ktoré podporia Európsky týždeň športu termínovo do 15. októbra. Z toho bude takmer 300 na školách a okolo 100 outdoorových. Tento rok si podujatie dáva za cieľ vyzdvihnúť, že pohyb zvyšuje nielen našu kondíciu a posilňuje imunitu, ale pozitívne vplýva aj na duševné zdravie," priblížila Jana Škripková.Vyvrcholením Európskeho týždňa športu bude v Bratislave sobotnáv parku Andreja Hlinku (26. septembra) a novinkou bude v nedeľupred Paneurópskou vysokou školou (27. septembra). Vstup na podujatie je voľný a pre návštevníkov je počas soboty pod taktovkou moderátora Mateja Sajfu Cifru pripravený tanečný workshop súboru Čarovné ostrohy, ukážky bojového umenia kung-fu, kickbox s Tomi Kid Kovácsom, Ninja dráha pre deti. ,,My divákom predvedieme našu najúspešnejšiu šou Rockom Krokom, v ktorej prezentujeme moderný folklór a s ktorou sme sa dostali až do Las Vegas. Verím, že Ružinov roztancujeme," pozýva. ,,Európsky týždeň športu je podľa nás výborná príležitosť na zapojenie sa širokej verejnosti do komunity športujúcich a šanca vyskúšať si aj nové druhy športov a pohybových aktivít. My sme si v nedeľu pripravili ukážky moderného nordic walkingu pre túto ozdravno - pohybovú aktivitu," dodalaVšetky informácie o Európskom týždni športu nájdete na stránke www.tyzdensportu.sk Informačný servis