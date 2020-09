Bora: Sagan má na Tour isté miesto, no jeho úloha sa môže zmeniť

Slovenský cyklista Peter Sagan má isté miesto v tíme Bora-Hansgrohe na Tour de France, aj keď by sa jeho úloha mohla v najbližších rokoch zmeniť. Pre denník Sport Bild to povedal šéf tímu Ralph Denk.





"Muž so skúsenosťami, aké má Sagan, má vždy miesto v tíme na Tour. I keby mal v budúcnosti pôsobiť ako pomocník," povedal Denk. Na budúci rok by mohol dostať popri lídrovi na celkové poradie Emanuelovi Buchmannovi premiérovú šancu na Tour aj šprintér Pascal Ackermann.Tridsaťročný Sagan vyhral na Tour dvanásť etáp a sedemkrát získal zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Tento rok však nezískal etapové vavríny a v bodovačke skončil druhý za Írom Samom Bennettom. "Bolo vidieť, že Sagan už nie je najrýchlejší. Je to spôsobené vekom," citovala Denka agentúra DPA.