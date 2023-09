DNES ŠTARTUJE LIGA MAJSTROV: Obhajca Manchester City privíta CZ Belehrad

Futbalisti Manchestru City začnú cestu za obhajobou trofeje v Lige majstrov doma proti Crvenej Zvezde Belehrad. Líder Premier League privíta srbského majstra v utorok o 21.00 SELČ, v druhom stretnutí 1. kola G-skupiny si zmerajú sily Young Boys Bern a RB Lipsko. Paríž St. Germain v kádri so slovenským obrancom Milanom Škriniarom sa v F-skupine predstaví proti Borussii Dortmund. AC Miláno privíta Newcastle United, v ktorom pôsobí brankár Martin Dúbravka.





"Citizens" vybojovali v minulej sezóne historicky prvý triumf v LM a ako druhý anglický klub dosiahli cenné treble - zvíťazili aj v Premier League a v Pohári FA. Mužstvo má skvelú formu aj v úvode nového ligového ročníka, keď v sobotu uspelo na ihrisku West Hamu 3:1. Po piatom kole najvyššej anglickej súťaže má stopercentnú bilanciu. Tréner Pep Guardiola má však obavy z nabitého kalendára. Tímu chýbali v uplynulých stretnutiach pre zranenia opory Kevin De Bruyne, John Stones, Mateo Kovačič a Jack Grealish. "Hráči si potrebujú oddýchnuť, dobre zregenerovať, absolvovať tréning a v deň zápasu byť pripravení na sto percent. Kevin a John sú mimo hry, u Matea a Jack neviem povedať. Myslím si však, že nebudú pripravení na utorkový zápas," povedal Guardiola pre oficiálnu klubovú webstránku.Pre City a Crvenu Zvezdu to bude prvý vzájomný zápas. Mužstvo Baraka Bakhara by ťažko mohlo osláviť návrat do skupinovej fázy LM proti súperovi zvučnejšieho mena. V generálke však prehralo v domácej lige na ihrisku FK Čukarički 1:2 a v tabuľke mu patrí až tretie miesto. "Prehra ma mrzí aj kvôli fanúšikom. Chceli sme vyhrať a odštartovať účinkovanie v Lige majstrov v dobrej nálade, no opäť sme urobili chyby. Musíme sa zlepšiť," uviedol tréner srbského tímu. Hostia sa pokúsia ubrániť nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda, ktorý bol v minulej sezóne s 12 gólmi najlepší strelec súťaže.Parížania stále túžia po zisku "ušatej" trofeje, najbližšie k nemu boli pred štyrmi rokmi, keď vo finále podľahli Bayernu Mníchov 0:1. S 11 titulmi najúspešnejší francúzsky klub, ktorý prišiel počas letného prestupového obdobia o Lionela Messiho (Inter Miami) i Neymara (Al-Hilal), nezažíva ideálny vstup do sezóny. V Ligue 1 odohral päť duelov, ale len v dvoch bodoval naplno. V piatok zároveň utrpel prvú prehru, keď v Parku princov podľahol OGC Nice 2:3 a patrí mu v tabuľke až piata priečka. Škriniar odohral za PSG opäť celý zápas. "Samozrejme, prehra bolí, všetci sa musíme zlepšiť, vrátane mňa. Páčilo sa mi však naše rozpoloženie," uviedol tréner Luis Enrique. Paríž St. Germain začne nový ročník LM proti Borussii Dortmund, s ktorou sa naposledy stretol pred štyrmi rokmi v úspešnom osemfinále.Newcastle chýbal dvadsať rokov v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. V F-skupine ho čakajú nároční súperi, no tréner Eddie Howe dúfa, že mužstvo podá dobré výkony. "Žreb sme nevnímali negatívne. Bude to náročné, ale na našich priaznivcov čaká niekoľko skvelých európskych zápasov," citovala kouča oficiálna webstránka Európskej futbalovej únie (UEFA). Na LM sa "magpies" naladili sobotňajším víťazstvom nad Brentfordom 1:0, čím zastavili sériu troch prehier. Slovák Dúbravka sedel na lavičke náhradníkov a šancu v bráne nedostane pravdepodobne ani v utorok na San Sire. Chytať by mal Nick Pope. Špeciálny duel to bude pre Sandra Tonaliho, ktorý v lete prestúpil do anglického tímu práve z AC Miláno. Kouč talianskeho klubu Stefano Pioli sa teší, že sa mu predvedie jeho bývalý hráč: "Zažili sme spolu pekné chvíle a budem rád, keď ho opäť uvidím." "Rossoneri" prehrali cez víkend v milánskom derby s Interom 1:5.Holandský Feyenoord Rotterdam, v ktorom pôsobia Slováci Dávid Hancko a Leo Sauer, začne v E-skupine doma proti Celticu Glasgow. Minuloročný majster Eredivisie sa stretne s týmto škótskym tímom prvýkrát od roku 1970, keď vo finále Európskeho pohára majstrov (EPM) triumfoval 2:1. "Celtic je veľký klub. Nikdy som proti škótskemu tímu v Európe nehral, ale bude pre nás skutočnou výzvou," vyjadril sa tréner Arne Slot. Feyenoord sa naladil na LM domácim vysokým víťazstvom nad Heerenveenom 6:1, Celtic zdolal Dundee FC 3:0. V druhom zápase "éčka" bude Lazio Rím hostiť Atletico Madrid.Barcelona chce v H-skupine naplniť pozíciu papierového favorita a po dvoch sezónach postúpiť do vyraďovacej časti. Zverencov Xaviho Hernandeza čaká na úvod nového ročníka Ligy majstrov belgický zástupca Royal Antverpy. Zaujímavosťou je, že trénerom hostí je bývalý hráč katalánskeho klubu Mark van Bommel. "Bude to krásne stretnutie. S ´Barcou´ som vyhral Ligu majstrov," povedal Holanďan, ktorý so Xavim pomohol Barcelone v roku 2006 vyhrať okrem LM aj La Ligu a španielsky Superpohár. Oba tímy si počínali v domácich súťažiach cez víkend víťazne. Antverpy uspeli na ihrisku Westerlo 3:0, Barcelona deklasovala Real Betis 5:0. V druhom stretnutí skupiny sa stretnú Šachtar Doneck s FC Porto.

1. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2023/2024



UTOROK 19. septembra /časy v SELČ/:



E-skupina:



21.00 Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow



21.00 Lazio Rím - Atletico Madrid







F-skupina:



18.45 AC Miláno - Newcastle United



21.00 Paríž St. Germain - Borussia Dortmund







G-skupina:



18.45 Young Boys Bern - RB Lipsko



21.00 Manchester City - CZ Belehrad







H-skupina:



21.00 FC Barcelona - Royal Antverpy



21.00 Šachtar Doneck - FC Porto