Slafkovský bude túto sezónu v NHL pod drobnohľadom, podľa experta je príliš skoro nazývať ho sklamaním

19.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa pripravuje na jeho druhú sezónu v drese tímu Montreal Canadiens v zámorskej NHL , v ktorej by už mal potvrdiť pozíciu vlaňajšej jednotky draftu nováčikov.Podľa experta Seana McIndoea z portálu The Athletic bude 19-ročný Košičan práve z tohto dôvodu pod drobnohľadom. Považuje však za predčasné hodnotiť budúcnosť Slováka na základe predchádzajúceho ročníka.Slafkovský pre januárové zranenie kolena odohral v nováčikovskej sezóne iba 39 zápasov, zaznamenal v nich štyri góly a šesť asistencií. Neboli to oslnivé štatistiky a McIndoeov kolega Arpon Basu vraj mal z výkonov bronzového medailistu zo ZOH 2022 v Pekingu „zmiešané pocity". Napriek tomu ho ešte netreba odpisovať.„Je príliš skoro nazývať Slafkovského sklamaním. Keď vysoko draftovaný hráč dosiahne podpriemerné štatistiky ako nováčik, všimnú si to aj fanúšikovia iných klubov. Hráči ako Joe Thornton , bratia Sedinovci a Leon Draisaitl tiež začali pomalšie a potom sa rozbehli. Ani tí najviac optimistickí fanúšikovia Canadiens zrejme neradia Slafkovského do tejto spoločnosti, ale stále je príliš skoro označovať ho ako neúspešného. V prebudovanom tíme Montrealu ho však budú všetci pozorne sledovať," myslí si McIndoe.