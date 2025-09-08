Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. septembra 2025

Dni európskeho kultúrneho dedičstva budú zamerané na architektúru, v Bučanoch si pripomenú aj prácu Pavla Ďurka


Tagy: Architektúra historické pamiatky kultúrne dedičstvo Západoslovenské múzeum v Trnave

Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Trnavskom kraji sa bude konať v stredu 10. septembra o 18.00 v Synagóge - ...



Zdieľať
trnava 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Trnavskom kraji sa bude konať v stredu 10. septembra o 18.00 v Synagóge - Centre súčasného umenia v Trnave. Počas septembra podujatie ponúkne bohatý program so zameraním na architektonické dedičstvo. Ústrednou témou tohto ročníka je práve záujem o stavebné pamiatky.


Jedným z podujatí Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude Pocta architektovi v Nyáryovskej kúrii v Bučanoch v nedeľu 29. septembra. Odborníčky na oblasť ochrany pamiatok Jaroslava Žuffová a Daniela Zacharová v programe Pamiatkar v utajení odprezentujú dielo trnavského architekta Pavla Ďurka. Nasledovať bude koncert trnavského Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša s názvom Pavel, človek na ktorého sa nezabúda.

Srdcovou záležitosťou Pavla Ďurka bola obnova historických pamiatok nielen v Trnave, ale aj v okolí. S jeho menom je spojená aj dôkladná rekonštrukcia kaštieľa vo Voderadoch, historickej budovy Kreatívneho centra na Hlavnej ulici v Trnave, Baziliky sv. Mikuláša v Trnave, ale aj práve prebiehajúca rekonštrukcia Emmerovej vily v Trnave. Podieľal sa aj na obnove Nyáryovskej kúrie, ktorú po náročnej rekonštrukcii otvorili pred desiatimi rokmi. Architekt Pavel Ďurko zomrel pred rokom vo veku 50 rokov po tragickej nehode v rodinnom dome v Trnave.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vlastný program k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva pripravilo Západoslovenské múzeum v Trnave, týka sa jeho budov v krajskom meste, ale aj Kláštora sv. Kataríny v Dechticiach. Knižnica J. Fándlyho predstaví trnavskú mestskú časť Vozovka aj svoje priestory navrhnuté významným slovenským architektom M. M. Harmincom. Viaceré podujatia sa budú konať aj v ďalších mestách a obciach Trnavského kraja.


Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa na Slovensku konajú od roku 1993, čím sa Slovenská republika prihlásila po svojom vzniku k európskym hodnotám. Aj tento rok sa im podarilo v rámci celého Slovenska priniesť viac ako 130 podujatí. V rámci nich sa návštevníci poučia aj zabavia, ale hlavne prehĺbia svoj vzťah k architektonickému dedičstvu, ktorého hodnotu si doteraz možno vôbec neuvedomovali.




Zdroj: SITA.sk - Dni európskeho kultúrneho dedičstva budú zamerané na architektúru, v Bučanoch si pripomenú aj prácu Pavla Ďurka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Architektúra historické pamiatky kultúrne dedičstvo Západoslovenské múzeum v Trnave
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Obec Dlhá bude mať už tretieho starostu v tomto volebnom období, stane sa ním Radoslav Horváth

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 