Pondelok 8.9.2025
08. septembra 2025
Dni európskeho kultúrneho dedičstva budú zamerané na architektúru, v Bučanoch si pripomenú aj prácu Pavla Ďurka
Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Trnavskom kraji sa bude konať v stredu 10. septembra o 18.00 v Synagóge - ...
8.9.2025 (SITA.sk) - Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Trnavskom kraji sa bude konať v stredu 10. septembra o 18.00 v Synagóge - Centre súčasného umenia v Trnave. Počas septembra podujatie ponúkne bohatý program so zameraním na architektonické dedičstvo. Ústrednou témou tohto ročníka je práve záujem o stavebné pamiatky.
Jedným z podujatí Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude Pocta architektovi v Nyáryovskej kúrii v Bučanoch v nedeľu 29. septembra. Odborníčky na oblasť ochrany pamiatok Jaroslava Žuffová a Daniela Zacharová v programe Pamiatkar v utajení odprezentujú dielo trnavského architekta Pavla Ďurka. Nasledovať bude koncert trnavského Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša s názvom Pavel, človek na ktorého sa nezabúda.
Srdcovou záležitosťou Pavla Ďurka bola obnova historických pamiatok nielen v Trnave, ale aj v okolí. S jeho menom je spojená aj dôkladná rekonštrukcia kaštieľa vo Voderadoch, historickej budovy Kreatívneho centra na Hlavnej ulici v Trnave, Baziliky sv. Mikuláša v Trnave, ale aj práve prebiehajúca rekonštrukcia Emmerovej vily v Trnave. Podieľal sa aj na obnove Nyáryovskej kúrie, ktorú po náročnej rekonštrukcii otvorili pred desiatimi rokmi. Architekt Pavel Ďurko zomrel pred rokom vo veku 50 rokov po tragickej nehode v rodinnom dome v Trnave.
Vlastný program k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva pripravilo Západoslovenské múzeum v Trnave, týka sa jeho budov v krajskom meste, ale aj Kláštora sv. Kataríny v Dechticiach. Knižnica J. Fándlyho predstaví trnavskú mestskú časť Vozovka aj svoje priestory navrhnuté významným slovenským architektom M. M. Harmincom. Viaceré podujatia sa budú konať aj v ďalších mestách a obciach Trnavského kraja.
Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa na Slovensku konajú od roku 1993, čím sa Slovenská republika prihlásila po svojom vzniku k európskym hodnotám. Aj tento rok sa im podarilo v rámci celého Slovenska priniesť viac ako 130 podujatí. V rámci nich sa návštevníci poučia aj zabavia, ale hlavne prehĺbia svoj vzťah k architektonickému dedičstvu, ktorého hodnotu si doteraz možno vôbec neuvedomovali.
Zdroj: SITA.sk - Dni európskeho kultúrneho dedičstva budú zamerané na architektúru, v Bučanoch si pripomenú aj prácu Pavla Ďurka © SITA Všetky práva vyhradené.
