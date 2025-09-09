Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2025

Študenti, ktorí chcú pracovať vo verejnom sektore, majú podľa výskumu väčšie sklony k podvádzaniu


Tagy: Prieskum Študenti Verejný sektor Zamestnanie

Študenti, ktorí chcú pracovať vo verejnom sektore, majú väčšie sklony k podvádzaniu. Vyplynulo z výskumu Ekonomickej univerzity v ...



Zdieľať
gettyimages 1165677324 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Študenti, ktorí chcú pracovať vo verejnom sektore, majú väčšie sklony k podvádzaniu. Vyplynulo z výskumu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý sa realizoval s podporou Nadácia Zastavme korupciu.


Výskum odhalil, že študenti, ktorí chcú svoju kariéru budovať vo verejnej správe a v politike, prejavili oproti rovesníkom o 15 percentuálnych bodov vyššiu ochotu podvádzať.

Problém pre celú krajinu


Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu upozornila, že ak majú do verejného sektora vstupovať ľudia, ktorí si zľahčujú cestu podvodom, je to vážnym problémom pre celú krajinu. „Kvalita inštitúcií závisí od poctivosti ľudí, ktorí ich tvoria – a od nej sa odvíja aj kvalita života a ekonomická prosperita krajiny,“ zdôraznila Petková.

Výskum súčasne ukázal, že študenti so záujmom o verejnú správu v prieskume viac zdôrazňovali dôležitosť mzdy a pracovného času. Výsledky ďalej hovoria o tom, že študenti ochotní darovať peniaze na charitu podvádzali podstatne menej než tí, ktorí darovať nechceli.

Výsledky si podľa odborníkov pýtajú systémové riešenia. Podľa nich už učitelia na základných a stredných školách potrebujú lepšiu prípravu na prácu s etickými dilemami. „Pedagogické fakulty by mali posilniť prípravu budúcich učiteľov, aby vedeli otvárať tému férovosti a integrity,“ tvrdí Zastavme korupciu.

Zuzana Vasičáková Očenášová z nadácie podotkla, že úradníci potrebujú na začiatku kariéry pozitívne vzory a tréning, ktorý im ukáže, ako niesť zodpovednosť a obstáť v neľahkých etických situáciách. „Aj médiá by mali častejšie ukazovať príklady poctivých úradníkov, ktorí konajú s profesionálnou cťou,“ doplnila Vasičáková Očenášová.

Indické a dánske štúdie


Nadácia priblížila, že výskum je inšpirovaný indickými a dánskymi štúdiami. Výsledky v Indii ukázali, že väčší sklon k podvádzaniu mali študenti, ktorí chceli pracovať vo verejnom sektore. Dánska štúdia dopadla opačne, a teda, že o verejný sektor sa viac zaujímali poctivejší študenti. Slovensko sa tak v tomto porovnaní priblížilo k indickým výsledkom.

„Experiment spočíval v tom, že študenti a študentky hádzali virtuálnou kockou, pričom vopred tipovali aké číslo hodia. Za každý správny tip získali peniaze. Počas experimentu neboli kontrolovaní, čo im umožňovalo zvoliť nečestné správanie. Štatistickým vyhodnotením úspešnosti ich tipov následne bolo možné zistiť mieru ich ochoty podvádzať,“ vysvetlila nadácia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Študenti, ktorí chcú pracovať vo verejnom sektore, majú podľa výskumu väčšie sklony k podvádzaniu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prieskum Študenti Verejný sektor Zamestnanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Plzeňský Prazdroj pomáha podnikom šetriť energie i vodu. V rámci projektu „Smart výčap“ vyvinul úspornejší chladič a smart vaňu na chladenie pivných pohárov
<< predchádzajúci článok
Dni európskeho kultúrneho dedičstva budú zamerané na architektúru, v Bučanoch si pripomenú aj prácu Pavla Ďurka

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 