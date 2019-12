Dni kubánskeho filmu v Bratislave ukážu, že Kuba má moderné témy

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) – Súčasné problémy Kubáncov i historické témy predstavia slovenským divákom Dni kubánskeho filmu v bratislavskom Kine Lumiére. Od štvrtka do nedele (8. 12.) premietnu sedem kubánskych filmov, vstup je voľný.Prehliadku otvorí vo štvrtok večer dráma Prečo moje kamarátky plačú? režisérky Magdy Gonzálezovej Grauovej z roku 2017. Je to príbeh štyroch priateliek, ktoré sa stretnú po 20 rokoch a debatujú o svojej minulosti i budúcnosti.uviedla režisérka pre TASR. "" zdôraznila. Podobný charakter má podľa nej dráma Už to nie je, čo to bývalo (2016).Festival ponúka predovšetkým súčasné filmy, dopĺňa ich snímka Spomienky na zaostalosť od režiséra Tomása Gutiérreza Aleu z roku 1968, odohrávajúca sa na porevolučnej Kube. Film získal viacero ocenení a v ankete UNESCO ho zaradili medzi stovku najlepších filmov svetovej histórie. Grauová pripomenula, že na festivale budú premietať digitalizovanú verziu filmu.Film Slobodná Kuba (2015) sa odohráva na pozadí kubánskej vojny za nezávislosť v roku 1898, v ktorej Kubánci porážajú Španielov. Po ich úspešnom ťažení za nezávislosť však nasleduje vojenský zásah Spojených štátov amerických. Ako povedal pre TASR viceprezident Kubánskeho inštitútu umenia a filmového priemyslu Benigno Iglesias Tovar, premiéra tohto filmu prišla zhodou okolností v čase, keď vtedajší americký prezident Barack Obama ohlásil politiku zblíženia s Kubou.Generačnými filmami s kriminálnou zápletkou sú Dobrí démoni a Tanec s Margot. Snímka Esteban rozpráva príbeh malého chlapca z chudobnej rodiny, ktorý sa chce stať klaviristom. "povedala Grauová.Tvorcovia filmov premietaných na festivale zastupujú rozličné vekové kategórie, pripomenula Grauová. Podľa Tovara môžu tieto filmy odhaliť slovenskému divákovi vyspelosť kubánskej kinematografie.povedal Tovar. Posťažoval sa však, že filmová produkcia je nákladná záležitosť, obzvlášť na Kube. Tamojší filmári podľa neho nemajú prístup k modernej technike, akú používajú v iných krajinách. "poznamenal.Ako spresnila kubánska veľvyslankyňa na Slovensku Yamila Pitová-Montesová, prehliadka je jedným z výsledkov bilaterálnej dohody medzi ministerstvami kultúry oboch krajín na obdobie 2018 - 2020. Minulý rok sa na Kube uskutočnili Dni slovenského filmu.Organizátormi Dní kubánskeho filmu v Bratislave sú kubánske ministerstvo kultúry, veľvyslanectvá SR a Kuby, Kubánsky inštitút umenia a filmového priemyslu a Slovenský filmový ústav (SFÚ).