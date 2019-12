Slovenská národná galéria otvára výstavu Anny Daučíkovej

Na snímke výtvarníčka Anna Daučíková počas tlačovej konferencie Slovenskej národnej galérie (SNG) k otvoreniu výstavy Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations v SNG v Bratislave 5.decembra 2019. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 5. decembra (TASR) – Work in Progress: 7 situácií je názov výstavy Anny Daučíkovej, ktorú vo štvrtok večer otvorí Slovenská národná galéria (SNG). Autorská výstava nadväzuje na monografickú publikáciu A_NNA D_AUČÍK_OVÁ TRANS_FORMÁCIE TRANS_FORMATIONS, ktorú SNG vydala v roku 2018. Výstava potrvá do 29. marca 2020.Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950, Bratislava) predstaví jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Ako uvádza už názov výstavy, nejde o retrospektívu, teda o predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade. Ide o sprístupnenie výberu z autorkiných ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach s jej aktuálne rozpracovanými dielami, prípadne aj s takými prácami, ktoré Anna Daučíková bude ešte len utvárať, prepracúvať, či dokončovať počas trvania výstavy.Táto výstava je teda expozíciou diel aj pracovnou výstavou. Dáva verejnosti nielen možnosť vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami tejto autorky v danom výbere. Je tu sedem situácií, teda sedem rôznych usporiadaní prác v siedmich miestnostiach: päť dielní, videokino a videolaboratórium, ale umožňuje im aj navštevovať galerijné prostredia ako dejúce sa rámce práce, sedem miestností meniacich sa na sedem scén, teda dejiská rozpracovaného či pripravovaného diela (work in progress).uviedla k výstave jej autorka.doplnila k výstave kurátorka Monika Mitášová.Anna Daučíková je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave v ateliéri Sklo v architektúre. V rokoch 1979 – 1991 žila a pracovala v Moskve. Po návrate do Československa v 90. rokoch pôsobila vo verejnom spoločensko-politickom živote. Od roku 1999 učila na VŠVU, neskôr pôsobila na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde dnes žije a tvorí. Jej práce sú zastúpené v zbierkach na Slovensku aj v zahraničí.