Dni mesta sa budú niesť v znamení 777. výročia prvej písomnej zmienky (video)

Festivalové mestečko plné hudby

Piatok je ladený pre mladšiu generáciu

Gastro časť prešla zmenou

12.6.2024 (SITA.sk) - Hviezdy slovenskej i českej hudobnej scény budú lákadlom Dní mesta Prešov, ktorými centrum Šariša ožije od štvrtka 20. do nedele 23. júna. Najväčší mestský festival v Prešove bude spojený aj s pripomienkou 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste.Program je v réžii mesta Prešov a Parku kultúry a oddychu (PKO) , ktorý v rámci svojho príspevku od mesta má na prípravu podujatia vyčlenených 70-tisíc eur.Ako uviedla riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková , historické centrum sa počas štyroch dní premení na festivalové mestečko plné hudby, tanca, ale aj jedál a jedinečnej atmosféry. Na návštevníkov čaká program zložený z koncertov, tanečných vystúpení a zábavných sprievodných podujatí pre všetky vekové kategórie.„Dni mesta sú celomestské podujatie. Pozývame ľudí na program, ktorý sa bude konať na pódiu, ale zároveň v programe sú zapojené aj ďalšie kultúrne inštitúcie so svojím špecifickým programom ako napríklad Krajská galéria a múzeum v Prešove, kluby Wave, Christiania, čiže sme sa skutočne snažili uchopiť Dni mesta ako celomestský koncept," povedala Rusiňáková. Novinkou okrem programu v partnerských inštitúciách je aj zapojenie základných škôl.Hlavným dejiskom podujatia bude tradične pešia zóna v Prešove. Pódium bude umiestnené rovnako ako vlani pri Konkatedrále sv. Mikuláša. Ako dodal programový riaditeľ PKO Vladimír Tomek , do programu sa snažili pritiahnuť čo najviac hviezdnych hostí.Vo štvrtok vystúpi prešovská rodáčka Katarína Knechtová a víťazka Česko-slovenskej Superstar Tereza Mašková , v sobotu kapela Le Payaco, Billy Barman a Fallgrapp. „Piatok je ladený skôr pre mladšiu generáciu, kde je Dominika Mirgová Separ a afterpárty s DJ-mi,“ uviedol Tomek. Sobotňajší popoludňajší program je ladený rodinne a jeho hlavnou hviezdou bude Fíha tralala.V nedeľu je naplánovaný sprievodný program v konkatedrále bez vystúpení na hlavnom pódiu. Zmenou oproti minulému roku prejde gastro časť, ktorá bude inštalovaná vo vybraných časoch pri uzatvorení Hlavnej ulice priamo na vozovke.Súčasťou podujatia bude aj symbolická oslava 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste, ktorú si v rámci programu pripomenú krájaním jahodovej narodeninovej torty, namaľovaním jedného z vyradených autobusov, ale aj sprístupnením parku na Masarykovej ulici a možnosťou zapojenia sa do kreovania jeho budúcej podoby. Pripravená bude aj narodeninová súťaž o hodnotné ceny.„Snahou je motivovať ľudí, aby v rámci podujatia neprišli iba k pódiu, ale vyskúšali si čo najviac z programu. Cieľom je preto vyzbierať na pripravený letáčik štyri pečiatky zo siedmich vybraných možností v rámci programu na zaradenie do sobotného žrebovania o sedem symbolických cien,“ dodala Rusiňáková.