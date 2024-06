Slovenskí veľvyslanci diskutovali o prioritách zahraničnej politiky, Blanár kladie dôraz hlavne na ekonomickú diplomaciu

Témy diskusií

Kľúčové priority

12.6.2024 (SITA.sk) - Celkovo 69 slovenských veľvyslancov, deväť generálnych konzulov a traja vedúci ďalších úradov zastupujúcich Slovenskú republiku v zahraničí sa v Bratislave stretli na dvojdňovej pracovnej porade zameranej na kľúčové priority slovenskej zahraničnej politiky.Ako ďalej informoval rezort zahraničných vecí, diplomati diskutovali v panelových blokoch zameraných na individuálne regionálne témy štátov, v ktorých pôsobia. Témami diskusií boli ekonomická diplomacia, konzulárne a medzinárodnoprávne otázky, krízový manažment, ale tiež verejná a kultúrna diplomacia alebo ekonomika.„Sme svedkami toho, že svet sa dynamicky vyvíja. Časy, keď sme si mysleli, že mier je samozrejmosť, už pominuli. Je preto potrebné robiť všetko pre to, aby sme mier vedeli zachovať, využiť hlavne našu diplomaciu, pretože je to práve ona, ktorá uzatvára a zároveň predchádza vojnovým riešeniam sporov,“ uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ).Zároveň zdôraznil nevyhnutnosť presadzovania suverénnych národno-štátnych záujmov pre prospech Slovenska a slovenských občanov v plnom rešpekte členstva SR v Európskej únii Severoatlantickej aliancii , ako i v ďalších významných medzinárodných organizáciách.„Suverenita je niečo, čo patrí do výbavy každého štátu, ktorý musí chrániť záujmy svojich obyvateľov. Slovensko je rešpektovanou krajinou a bude aktívne, suverénne prispievať k diskusii tiež tam, kde máme odlišný názor,“ vyhlásil Blanár.Za jednu z kľúčových priorít považuje rezort zahraničia podľa svojho šéfa ekonomickú diplomaciu. „Ako otvorená proexportná krajina kladieme na ekonomickú diplomaciu silný dôraz a aj tu chceme iniciatívne vyhľadávať nové príležitosti. Naším cieľom je posilňovať pôsobenie ekonomických diplomatov v zahraničí a otvárať nové podnikateľské a investičné príležitosti,“ dodal Blanár.