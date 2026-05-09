Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Dni Petržalky sa uskutočnia v areáli Dostihovej dráhy, mestská časť hľadá predajcov
Ide o 29. ročník najväčšieho petržalského festivalu. Podujatie Dni Petržalky v najväčšej bratislavskej mestskej časti sa tento rok opäť uskutoční v areáli Dostihovej dráhy na Starohájskej.
9.5.2026 (SITA.sk) - Ide o 29. ročník najväčšieho petržalského festivalu.
Podujatie Dni Petržalky v najväčšej bratislavskej mestskej časti sa tento rok opäť uskutoční v areáli Dostihovej dráhy na Starohájskej. Ako informuje mestská časť na sociálnej sieti, 29. ročník najväčšieho petržalského festivalu bude trvať od piatka 19. júna do nedele 21. júna.
„Čakajú vás tri dni plné koncertov, zábavy, atrakcií, súťaží, dobrej energie a letnej atmosféry," priblížila samospráva. Podrobný program podujatia, ako aj mená interpretov, budú zverejňovať postupne.
V súvislosti s podujatím Petržalka hľadá predajcov ako aj prevádzkovateľov atrakcií. Záujemcovia o predaj streetfood občerstvenia, originálneho tovaru či handmade výrobkov, ako aj prevádzkovatelia kolotočov či iných atrakcií sa môžu prihlásiť do súťaže 13. mája. Viac informácií o podmienkach súťaže je zverejnených na webovej stránke mestskej časti.
Zdroj: SITA.sk - Dni Petržalky sa uskutočnia v areáli Dostihovej dráhy, mestská časť hľadá predajcov © SITA Všetky práva vyhradené.
