|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 9.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Roland
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. mája 2026
Putin prijal Fica v Kremli počas osláv Dňa víťazstva, ocenil, že slovenský premiér prišiel
Robert Fico bol jediným lídrom členského štátu Európskej únie, ktorý navštívil Moskvu počas tohtoročných osláv konca druhej svetovej vojny. Ruský prezident
Zdieľať
Ruský prezident Vladimir Putin prijal v sobotu v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý bol jediným zástupcom Európskej únie (EÚ) na tohtoročných oslavách Dňa víťazstva v Moskve.
Ficova návšteva vyvolala kritické reakcie viacerých európskych politikov aj médií. Nemecký kancelár Friedrich Merz označil cestu slovenského premiéra do Moskvy za problematickú v čase pokračujúcej ruskej agresie voči Ukrajine.
Zahraničné médiá zároveň upozornili na rastúce rozpory v Európskej únii v otázke vzťahov s Kremľom.
Nikoho nepozývali
Kremeľ navyše podľa ruskej štátnej agentúry TASS uviedol, že na tohtoročné oslavy nebol oficiálne pozvaný žiadny zahraničný líder.
Ficova účasť tak podľa médií ešte viac vynikala ako dobrovoľné politické gesto smerom k Moskve.
Slovensko, ktoré je stále závislé od ruských dodávok ropy, patrí podľa agentúry AFP medzi najpriateľskejšie štáty Európskej únie voči Moskve.
Pre Fica išlo už o druhú návštevu Ruska pri príležitosti osláv víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.
Cesta bola náročná
„Viem, že ste mali pri ceste do Moskvy určité problémy. Dôležité však je, že ste tu,“ povedal Putin Ficovi počas stretnutia.
Viaceré európske štáty totiž odmietli povoliť prelet slovenského vládneho špeciálu cez svoj vzdušný priestor.
Obnovenie spolupráce
Ruský prezident zároveň vyhlásil, že Moskva víta „postupné obnovenie bilaterálnej spolupráce“, ktorá bola podľa neho za predchádzajúcej slovenskej vlády prakticky zmrazená. „Urobíme všetko pre to, aby sme uspokojili energetické potreby Slovenskej republiky,“ dodal Putin.
Ficova železná opona
Fico označil svoju návštevu za „prejav úcty k obetiam druhej svetovej vojny“ a uviedol, že s Putinom chce diskutovať o „zásadných otázkach“ vzájomných vzťahov.
„Som proti vytváraniu akejkoľvek novej železnej opony medzi Európou, Európskou úniou a Ruskou federáciou,“ povedal slovenský premiér. Dodal, že podporuje „normálne, štandardné, priateľské a vzájomne výhodné vzťahy“.
Čierna ovca EÚ
Fico sa nezúčastnil samotnej vojenskej prehliadky na Červenom námestí, ktorá sa tento rok uskutočnila bez vojenskej techniky. V piatok však položil veniec k Hrobu neznámeho vojaka v centre Moskvy.
„V Európskej únii máte vždy nejaké čierne ovce. Ja teda patrím do toho stáda. Hovorím to všade, preto nemám problém povedať to aj tu – ja som odporcom jediného povinného názoru. Takýto prístup je veľmi nesprávny,“ povedal Fico ruským novinárom po pietnom akte.
Zdroj: SITA.sk - Putin prijal Fica v Kremli počas osláv Dňa víťazstva, ocenil, že slovenský premiér prišiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Dni Petržalky sa uskutočnia v areáli Dostihovej dráhy, mestská časť hľadá predajcov
Minister regiónov predsa musí chodiť do regiónov, Migaľ sa ohradil voči výčitkám progresívcov