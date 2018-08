Do 2. kola prezidentských volieb v Mali postúpil Keita a Cissé

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bamako 3. augusta (TASR) - V druhom kole prezidentských volieb v africkom štáte Mali sa doterajší prezident Ibrahim Boubacar Keita stretne so Soumailom Cissém. Vo svojom vyhlásení to vo štvrtok oznámilo malijské ministerstvo pre územnú správu. Informoval o tom spravodajský portál France 24.Druhé kolo prezidentských volieb sa v Mali bude konať 12. augusta.Ich prvé kolo sa uskutočnilo 29. júla. Vyhral ho Ibrahim Boubacar Keita, ktorého volilo 41,42 percenta voličov. Na druhom mieste so 17,80 percentami hlasov skončil Soumaila Cissé. Na voľbách sa zúčastnilo 43,06 percenta voličov. S odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva vnútra to oznámila miestna televízna spoločnosť ORTM.Ministerstvo pre územnú správu v pondelok potvrdilo, že hlasovanie v prezidentských voľbách narušili násilnosti, ktoré zaznamenali asi v 20 percentách hlasovacích miestností v krajine. V troch percentách miestností sa voľby z bezpečnostných dôvodov ani nemohli uskutočniť.Na bezpečnosť hlasovania dohliadalo celkovo viac ako 11.000 príslušníkov bezpečnostných síl, okrem domácich zložiek aj vojaci mierových síl OSN.Severné a stredné časti územia Mali sužuje násilie spojené s odbojnou činnosťou kočovných berberských Tuaregov i so vzbúreneckými aktivitami islamistických militantov.