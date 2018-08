Ultraortodoxní židia protestovali proti brannej povinnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 3. augusta (TASR) - Ultraortodoxní židia v Izraeli, ktorí tvrdia, že by mali byť oslobodení od brannej povinnosti, protestovali vo štvrtok na jednom z hlavných dopravných uzlov Jeruzalema, pričom sa dostali do potýčok s miestnou políciou. Informovala o tom agentúra Reuters.Izrael dlhodobo oslobodzuje od vojenských odvodov mnohých ultraortodoxných židov. Takúto nepísanú dohodu pomáhajú v Izraeli dodržiavať politické strany vo vládnej koalícii vedené rabínmi, ktorú sú však za to často kritizované sekulárnymi Izraelčanmi.Niektorým ultraortodoxným židom však úrady výnimku neudelia a ak sa následne výzve na odvod vyhýbajú, môžu byť súdne stíhaní.Polícia vo svojom vyhlásení varovala, že podniknekroky vočinarúšajúcim verejný poriadok. Neskôr oznámila, že na proteste zatkla 37 ľudí.Mnohí účastníci štvrtkovej demonštrácie prišli prejaviť solidaritu s ultraortodoxným židom, ktorého zatkli za to, že sa vyhýbal odvodu. Demonštranti - sediac na ceste - zablokovali dopravu pri západnom vstupe do Jeruzalema, odkiaľ sa vychádza na diaľnicu do Tel Avivu.