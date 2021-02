Do 2. kola štvorhry na Australian Open postúpili len dvaja Slováci, Zelenay a Martin sa lúčia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Dvaja zo štyroch Slovákov vo štvrtok postúpili do 2. kola štvorhry na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. Medzi mužmi sa to podarilo len Filipovi Poláškovi , medzi ženami ide ďalej Viktória Kužmová Filip Polášek po boku Chorváta Ivana Dodiga potvrdili úlohu favoritov, keď ako deviaty nasadený pár zdolali španielsku dvojicu Pablo Carreňo Busta, Marc López hladko 6:1, 6:3. Vlani sa Polášek s Dodigom prebojovali na AO až do semifinále.Prvé kolo bolo konečnou pre Andreja Martina aj Igora Zelenaya . Andrej Martin s Rakúšanom Tristanom-Samuelom Weissbornom prehrali s rovnako nenasadenou kanadskou dvojicou Vasek Pospisil, Denis Šapovalov 3:6, 6:7 (3), Igor Zelenay s Indom Divijom Sharanom podľahli nemeckému duu Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz 1:6, 4:6.Viktória Kužmová s Ruskou Annou Kalinskou, ktoré sa na minulotýždňovom turnaji WTA v Melbourne vo štvorhre prebojovali až do finále, zdolali vo štvrtok pár z Kazachstanu Julia Putincevová, Zarina Dijasová 6:4, 6:2.