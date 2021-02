Tatar prispel gólom, ale body nezachránil a Halák sa do bránky ani nedostal (video)

Matthewsova šnúra skončila

Rask vyštartoval k striedačke

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ani štvrtý presný zásah slovenského útočníka Tomáša Tatara v aktuálnej sezóne zámorskej hokejovej NHL nestačil Montrealu Canadiens na body v štvrtkovom domácom súboji profilige proti lídrovi súťaže Torontu Maple Leafs Tridsaťročný slovenský krídelník v 57. minúte súboja skorigoval na priebežných 2:3, no hostia 64 sekúnd pred treťou sirénou gólom do prázdnej bránky spečatili zisk dvoch bodov. V tabuľke "kanadskej" Severnej divízie je na čele práve Toronto so ziskom 23 bodov, druhý Montreal ich doteraz nazbieral 20. Maple Leafs zatiaľ nazbierali najviac bodov spomedzi všetkých účastníkov NHL.Toronto dosiahlo štvrtý triumf za sebou napriek tomu, že sa v stredu skončila šnúra Austona Matthewsa minimálne s jedným presným zásahom v súboji. Matthews skóroval v každom z predchádzajúcich ôsmich dueloch Toronta.V stredu si pripísal asistenciu, bodoval tak už v jedenástom súboji bez prerušenia. "V zápase sa to pomerne často menilo. Niekedy súper pridal nohu na plyn a my sme sa museli brániť, potom sa to zase obrátilo. Mali sme pred sebou kvalitného oponenta so silnou súpiskou vrátane dvojice výborných brankárov. Popasovali sme sa s touto výzvou veľmi dobre," povedal Matthews na webe NHL.com. Boston Bruins si odnáša víťazstvo z New Yorku, v Madison Square Garden zdolal miestnych Rangers 3:2 po predĺžení presným zásahom Brada Marchanda z extra päťminútovky. Bruins tak bodovali už v deviatom súboji bez prerušenia. Obaja súperi si duel zopakujú na rovnako mieste aj v piatok. V bránke hostí dostal pred slovenským gólmanom Jaroslavom Halákom prednosť Fín Tuukka Rask a prezentoval sa 33 zákrokmi.V závere tretej tretiny sa však postaral aj o vtipnú príhodu, keď vykorčuľoval na striedačku, aby sa do útočného snaženia Bruins mohol zapojiť šiesty korčuliar. Jeho tím však neprehrával, stav bol totiž nerozhodný. Keďže jeho tím napokon zvíťazil a nedoplatil na Fínovu chybu, mohol si Rask po zápase zavtipkovať."Aj NHL patrí do zábavného priemyslu a tak som sa snažil fanúšikov troch pobaviť. Najprv asi boli trochu šokovaní, v konečnom dôsledku sa však na mne bavili," prezradil na NHL.com Tuukka Rask a pokračoval: "Iba som chcel na striedačke niečo rýchlo povedať Jarovi Halákovi. Pravdupovediac, myslel som si, že prehrávame 1:2."