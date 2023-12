Do 24. ročníka súťaže Dráma sa dá prihlásiť do konca januára, ocenené texty budú vďaka partnerom v rôznych formách spracovania

Najlepší dramatický text

Špeciálne ceny

31.12.2023 (SITA.sk) - Do 24. ročníka súťaže Dráma sa možno prihlasovať do 31. januára 2024. Ako na svojom webe informuje Divadelný ústav Bratislava , víťazný dramatický text získa odmenu tisíc eur. Súťaž pôvodných dramatických textov v slovenčine a češtine je anonymná.„Súťaž o najlepší dramatický text vyhlasuje Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín," uvádza Divadelný ústav.Texty možno zasielať elektronicky i poštou na adresu Divadelného ústavu. V oboch prípadoch treba doložiť doklad o zaplatení registračného poplatku 20 eur. Štatút súťaže, prihlášku i bližšie informácie o súťaži možno nájsť online.Ocenené texty si publikum bude môcť vychutnať v rôznych formách spracovania, a to vďaka špeciálnym cenám organizátorov a partnerov. Podstatou špeciálnych cien je to, že vybrané texty budú uvedené u spoluusporiadateľov súťaže.„Špeciálnu cenu udelí Divadelný ústav – Štúdio 12 . Cena predstavuje uvedenie vybraného textu v ľubovoľnej forme v priestoroch bratislavského Štúdia 12. Vďaka ďalším spoluorganizátorom súťaže sa víťazné dramatické diela predstavia aj v iných mestách naprieč Slovenskom, špeciálnu cenu udelí aj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Činohra Národného divadla Košice a Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene," priblížil Divadelný ústav.Udelená bude i cena Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska, text, ktorý ju získa bude uvedený v Rádiu Devín. Ocenené texty budú vydané i vo forme elektronického zborníka.