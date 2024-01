Oslavuje Studenková, Vencel i Schuster. Aké jubileá prinesie rok 2024?

výberový prehľad okrúhlych a polookrúhlych výročí narodení slovenských osobností pripadajúcich na rok 2024.



JANUÁR

- Narodil sa v Paludzi vydavateľ, kníhkupec a organizátor slovenského života v Uhorsku Gašpar Fejérpataky-Belopotocký (230), ktorého Vlastivedný kalendár dosiahol náklad 10.000 kusov. Zomrel 18.5.1874.- Narodil sa v Leviciach herec, člen Slovenského národného divadla v Bratislave Vladimír Durdík st. (100). Zomrel 24.9.1978.- Narodil sa v Krásne nad Kysucou maliar, grafik a ilustrátor František Hübel (90). Zomrel 28.9.1978.- Narodil sa v Bratislave právnik, politik a aktívny odporca totalitného režimu pred rokom 1989 v bývalom Československu Ján Čarnogurský (80), bývalý predseda vlády, bývalý minister spravodlivosti a bývalý predseda Kresťanskodemokratického hnutia.- Narodila sa ilustrátorka a karikaturistka Božena Plocháňová (95), známa vďaka ilustráciám detských knižiek o Osmijankovi, Danke a Janke alebo Opice z našej police. Zomrela 11.08.2020.- Narodil sa v Martine bývalý hokejista, reprezentant Československa aj Slovenska Róbert Švehla (55), držiteľ bronzových medailí z MS 1992 a 2003 a zo ZOH 1992.- Narodil sa Linzi fotograf Miloš Dohnány (120), jeden z popredných činiteľov fotoamatérskeho hnutia na Slovensku. Zomrel 4.10.1944.- Narodil sa v Košiciach technik, spisovateľ, verejný činiteľ, diplomat, politik a bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster (90).

FEBRUÁR

- Narodil sa dlhoročný člen speváckeho zboru a riaditeľ Lúčnice v rokoch 1989 - 2007 Pavol Čorej (80). Zomrel 26.2.2020.- Narodil sa v Bratislave hudobný pedagóg, muzikológ a estetik Ján Albrecht (105). Zomrel 20.11.1996.- Narodila sa v Martine prekladateľka, libretistka, dramaturgička a speváčka Jela Krčméry-Vrteľová (100). Zomrela 4.11.2021.- Narodil sa v Bratislave herec, textár, dabingový režisér a spisovateľ Zoro Laurinc (75).- Narodil sa v Pušovciach veľvyslanec v Ruskej federácii, vedecký pracovník, politik a ex-predseda Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Migaš (70).- Narodila sa v Komárne herečka Jana Nagyová (65), známa napríklad ako princezná Arabela z rovnomenného televízneho seriálu.- Narodil sa v Turanoch maliar a grafik Miloš Alexander Bazovský (125), zakladateľ slovenského avantgardného umenia po prvej svetovej vojne. Zomrel 15.12.1968.- Narodil sa v Kláštore pod Znievom básnik a publicista Štefan Atila Brezány (115). Zomrel 10.5.1992.- Narodil sa vo Zvolene herec Ivan (Ivo) Gogál (65).- Narodil sa v Nových Zámkoch popredný slovenský maliar, grafik a ilustrátor Ernest Zmeták (105). Zomrel 13.5.2004.- Narodil sa v Starej Ľubovni hokejista Marián Hossa (45), slovenský reprezentant v ľadovom hokeji a hviezda NHL.- Narodil sa vo Zvolenskej Slatine huslista, koncertný majster Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Rinaldo Oláh (95). Zomrel 1.6.2006.- Narodil sa v Dolnom Lopašove katolícky kňaz, cirkevný hodnostár, historik a publicista Pavol Jedlička (180). Zomrel 26.2.1917.- Narodil sa v Bratislave básnik, člen skupiny Osamelí bežci Peter Repka (80).- Narodil sa v Kremnici dôstojník cisárskej armády a brigádny generál Felix Schulcz (220). Zomrel 8.3.1885.- Narodila sa v Nitre olympionička slovenská športová strelkyňa v disciplíne trap Zuzana Rehák Štefečeková (40).- Narodil sa v Kysaku bývalý slovenský futbalový reprezentant Anton Urban (90), dlhoročný kapitán Slovana Bratislava a strieborný medailista z OH 1964 v Tokiu. Zomrel 05.3.2021.- Narodil sa v Piešťanoch futbalista, reprezentant Filip Hološko (40).- Narodil sa v Brodzanoch básnik a prekladateľ Vladimír Reisel (105). Zomrel 1.9.2007.- Narodil sa v Ružomberku maliar, grafik a ilustrátor Róbert Dúbravec (100). Zomrel 8.11.1976.- Narodil sa v Brodzanoch archeológ, historik a pedagóg Jozef Vladár (90).- Narodil sa v Kálnici karikaturista, grafik, maliar a vydavateľ Milan Stano (75).- Narodil sa v Bošanoch kardinál rímskokatolíckej cirkvi, spisovateľ Ján Chryzostom Korec (100). Počas socializmu bol jednou z vedúcich osobností tajnej cirkvi. Zomrel 24.10.2015.- Narodil sa v Bratislave vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista Johann Wolfgang von Kempelen (290), konštruktér šachového automatu, prvého písacieho stroja pre slepcov, hovoriaceho stroja a čerpadla vody pre Bratislavský hrad. Zomrel 26.3.1804.- Narodila sa v Bratislave slovenská výtvarníčka, predstaviteľka moderny Ester Martinčeková-Šimerová (115). Zomrela 7.8.2005.- Narodil sa v Nitre operný spevák Peter Mikuláš (70), sólista Opery Slovenského národného divadla v Bratislave.- Narodil sa v Ružomberku archeológ a publicista Jan Lichardus (85). Zomrel 8.3.2004.- Narodil sa v Spišskom Štiavniku divadelný režisér, dramatik a spisovateľ Silvester Lavrík (60).- Narodila sa v Malackách herečka Zuzana Norisová (45).- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši maliar, prozaik a publicista Janko Alexy (130), jeden zo zakladateľov slovenského moderného umenia a národného slohu. Zomrel 22.9.1970.- Narodil sa v obci Sokoľ literárny vedec Ján Sabol (85).- Narodil sa v Leviciach najlepší basketbalista Slovenskej republiky v rokoch 1998 - 2000, víťaz NBA s tímom Houston Rockets Richard Petruška (55).- Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový herec Oldo Hlaváček (90).- Narodil sa v obci Vyšný Skálnik štúrovský romantický básnik Ján Botto (195). K jeho najznámejším básnickým skladbám patrí Smrť Jánošíkova a medzi známe básnické balady Žltá ľalia, Ctibor, alebo Margita a Besná. Zomrel 28.4.1881.- Narodil sa v Slovenskej Ľupči novinár, spisovateľ a rozhlasový pracovník Ján Číž (115), autor kníh pre deti. Zomrel 27.10.1972.- Narodil sa v Jasenovej priekopník turistiky a propagátor Vysokých Tatier Miloš Janoška (140). Zomrel 28.12.1963.- Narodil sa vo Fiľakove herec Jozef Švoňavský (65).- Narodil sa v Skalici evanjelický farár a realistický dramatik Jozef Hollý (145), autor úspešných veselohier Kubo a Geľo Sebechlebský. Zomrel 3.11.1912.- Narodil sa vo Zvolene veliteľ posádky v Ružomberku Miloš Vesel (115), ktorý patril medzi aktívnych strojcov Slovenského národného povstania. Zomrel 22.6.1989.- Narodil sa vo Valašských Kloboukoch spisovateľ a novinár Ladislav Mňačko (105). Zomrel 24.2.1994.- Narodil sa v Plášťovciach literárny teoretik, esejista Tibor Žilka (85).- Narodil sa v Prešove prozaik, básnik, výtvarník a kazateľ Cirkvi bratskej v Bratislave Daniel Pastirčák (65).- Narodil sa v Lehote pod Vtáčnikom politik, ekonóm a bývalý minister hospodárstva Ján Ducký (80). Bol zavraždený 11.1.1999.- Narodil sa v Poprade-Strážach horolezec, účastník dvoch himalájskych expedícií Milan Kriššák (80). Zomrel 2.7.1979.- Narodil sa v Martine bývalý hokejista Oto Haščák (60), reprezentant Česko-Slovenska aj Slovenska.- Narodil sa v Liptovskom Trnovci evanjelický kňaz, pedagóg, básnik a prekladateľ Juraj Petruškin-Kello (180). Zomrel 3.1.1898.- Narodil sa vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Országh Hviezdoslav (175), ktorého dielo patrí k základným a trvalým hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. Zomrel 8.11.1921.- Narodil sa v Bystričke lekár, neurobiológ a profesor Jozef Maršala (95). Zomrel 26.8.2007.- Narodil sa v Koválove kultúrny historik, publicista prekladateľ profesor Štefan Vragaš (95). Zomrel 8.7.2018.- Narodil sa v Bratislave publicista a sceárista Eugen Gindl (80). Zomrel 14.11.2021.- Narodil sa v Nitre jazzový hudobník Viktor Hidvéghy (85).- Narodil sa v Humennom spevák, hudobník, skladateľ a pedagóg Marcel Palonder (60).– Narodil sa vo Zvolene evanjelický biskup Július Krčméry (135), jedna z vedúcich osobností mierového hnutia evanjelického duchovenstva. Zomrel 9.2.1968.- Narodil sa v Senici textár tanečných piesní a libretista Pavol Braxatoris (115). Zomrel 19.1.1980.- Narodil sa v Ipeľských Šahách klavirista, aranžér, kapelník a nestor slovenskej tanečnej hudby Juraj Berczeller (110), zakladateľ legendárneho hudobného telesa Orchestra Tatra Revue, neskôr Orchester Juraja Berczellera. V roku 1968 emigroval do Austrálie, kde sa pod menom George Best tiež hudobne presadil. Zomrel 20.10.2008.- Narodil sa v Kalinke filmový režisér Stanislav Barabáš (100), ktorý dosiahol mimoriadny úspech v roku 1968 na Medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carlo adaptáciou Dostojevského poviedky Krotká. Zomrel 1.8.1994.- Narodil sa v Bačkove prírodovedec a lekár Imrich Frivaldský (225), ktorý svoj záujem zameral hlavne na flóru a faunu Vysokých Tatier. Zomrel 19.10.1870.- Narodil sa v Šahách akademik Slovanskej akadémie vied, historik, archeológ, vysokoškolský pedagóg a umenovedec Ján Dekan (105). Zomrel 21.8.2007.- Narodila sa v Brezne herečka Helena Húsková (80).- Narodil sa v Košiciach maliar a pedagóg Ľudovít Čordák (160). Zomrel 28.6.1937.- Narodil sa v Kelčiciach scénický a kostýmový výtvarník Milan Hložek (95). Zomrel 13.1.1975 v Martine.- Narodil sa v Bratislave sochár, predstaviteľ secesie Alojz Rigele (145), medzi jeho najznámejšie diela patrí náhrobník Petra Pázmaňa v Dóme sv. Martina v Bratislave, či pomník dramatika Imre Madácha v Dolnej Strehovej. Zomrel 14.2.1940.- Narodil sa etnograf, výtvarný teoretik a pedagóg Jozef Vydra (140), riaditeľ Školy umeleckých remesiel v Bratislave. Zomrel 27.7.1959.- Narodil sa v Ilva Mare ( Rumunsko) slovenský legendárny futbalový brankár Alexander Vencel (80), československý reprezentant - 25 zápasov (1965-1977). Účastník MS 1970, víťaz Pohára víťazov pohárov 1969, Majster Európy 1976.

MAREC

- Narodil sa v Odese literárny vedec, prekladateľ, zakladateľ slovenského literárneho štrukturalizmu Mikuláš Bakoš (110), autor diela Vývin slovenského verša. Zomrel 20.6.1972 v Bratislave.- Narodil sa vo Zvolene parazitológ, akademik Slovenskej akadémie vied, prvý rektor dnešnej košickej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a odborný publicista Ján Hovorka (1914). Zomrel 18.11.2001.- Narodil sa v Plzni spisovateľ, literárny vedec, diplomat, exminister kultúry Slovenskej republiky, bývalý podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Rudolf Chmel (85).- Narodila sa v obci Hrnčiarovce nad Parnou speváčka Eva Biháryová (75). Zomrela 25.2.2020.- Narodil sa v Banskej Štiavnici politik, poslanec Európskeho parlamentu a bývalý podpredseda NR SR Miroslav Číž (70). Zomrel 29.12.2022.- Narodila sa v Oroszlány kultúrna a krajanská pracovníčka, národovkyňa, ochotnícka herečka a publicistka Etela Bohúňová (150). Zomrela 18.4.1956 v Ružomberku.- Narodil sa v Abramovej spisovateľ a gymnaziálny učiteľ Ján Červeň (105), ktorý svoje humoresky, poviedky a novely zhrnul do knižnej podoby s názvom Modrá katedrála. Zomrel 31.7.1942.- Narodil sa v Košiciach horolezec Jozef Psotka (90), zakladateľská osobnosť slovenského horolezectva. Tragicky zahynul 15.10.1984 počas zostupu z vrcholu Mount Everestu.- Narodila sa v Nitre herečka Zuzana Vačková (55).- Narodil sa vo Zvolene režisér a scenárista Ján Zeman (80). Zomrel 19.11.2010.- Narodil sa v dnešnej Brezovej pod Bradlom hudobný skladateľ Štefan Fajnor (180). Zomrel 26.4.1909.- Narodil sa v Revúcej historik, prekladateľ, redaktor a pedagóg Jozef Maliak (170). Zomrel 31.1.1945.- Narodil sa v Tajove katolícky kňaz, maliar, vynálezca a priekopník bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš (160), signatár Pittsburskej dohody. Zomrel 11.5.1929.– Narodil sa v Šahách divadelný, rozhlasový a televízny režisér Jozef Pálka (100), ktorý pôsobil v divadlách v Žiline, Ostrave a v Bratislave na Novej scéne. Zomrel 3.2.1982.- Narodil sa v Siladiciach básnik a redaktor Ján Šimonovič (85). Knižne debutoval zbierkou básní Pyramída. Zomrel 21.12.1994.- Narodil sa v Sládečkovciach rímskokatolícky biskup František Rábek (75), ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.- Narodil sa v Žiline teológ, sociológ a vysokoškolský pedagóg Stanislav Košč (60).- Narodila sa v Martine národnokultúrna pracovníčka, úspešná ochotnícka herečka a organizátorka ženského hnutia, predsedníčka spolku Živena Anna Halašová-Mudroňová (160). Zomrela 22.10.1954.- Narodil sa v Komárne kajakár v rýchlostnej kanoistike Juraj Tarr (45), ktorý reprezentoval Slovensko v kategórii K4 na olympiádach v austrálskom Sydney (4. miesto) a v čínskom Pekingu (striebro).- Narodil sa v Chynoranoch prekladateľ a básnik Valentín Beniak (130), vrcholný predstaviteľ slovenskej modernej (symbolizmus) poézie. Zomrel 6.11.1973.- Narodil sa v Bratislave textár (napr. Banket - hit Po schodoch) Daniel Mikletič (65).- Narodil sa v Spišských Tomášovciach jezuita, historik a pedagóg Juraj Sklenár (280), obhajca politickej rovnoprávnosti Slovákov v Uhorsku. Zomrel 31.1.1790.- Narodil sa v Bratislave básnik a prekladateľ Daniel Svetozár Šimko (65). Zomrel 8.7.2004.- Narodil sa v Žiline maliar, grafik a ilustrátor Anton Djuračka (120). Zomrel 3.11.1971.- Narodil sa pozdišovský hrnčiarsky majster, keramikár a výtvarník Michal Parikrupa-Šipár (115). Zomrel 2.4.1995.- Narodil sa v obci Záriečie evanjelický farár, literárny historik, komeniológ, knihovník, bibliograf a novinár Ján Čaplovič (120). Pôsobil aj ako hlásateľ BBC v Londýne. Zomrel 26.9.1976.- Narodil sa v Haliči jazykovedec, pedagóg, šéfredaktor a publicista Gejza Horák (105). Zomrel 28.8.2003.- Narodil sa v Brodskom publicista, novinár a historik Konštantín Čulen (120), redaktor Kanadského Slováka a vedúci Slovenského ústavu v Clevelande. Zomrel 7.4.1964.- Narodil sa v Modre grafik a fotograf Ľubomír Rapoš (90).- Narodil sa v Rimavskej Bani národný buditeľ, spisovateľ a vydavateľ Juraj Palkovič (255), profesor na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Vydával noviny Týdenník a časopis Tatranka. Zomrel 13.6.1850.- Narodil sa v Žiline divadelný a filmový herec Anton Mrvečka (90), predstaviteľ prevažne komických postáv. Zomrel 20.4.1985.- Narodil sa v Prešove básnik, dramatik a redaktor Peter Gregor (80). Zomrel 11.3.2014.- Narodila sa v Bratislave úspešná basketbalistka, československá reprezentantka Božena Miklošovičová-Štrbáková (75), ktorú 19. februára 2017 uviedli so Siene slávy slovenského basketbalu.- Narodil sa v Lastovciach z televíznej obrazovky známy meteorológ Jozef Iľko (85).- Narodil sa v Košiciach bývalý úspešný atlét (beh na 800 m a 1500 m) Jozef Plachý (75), strieborný z ME z roku 1969 a štvornásobný účastník Olympijských hier.- Narodil sa vo Voderadoch katolícky kňaz, publicista a mecén Jozef Pantoček (220), zakladajúci člen Matice slovenskej a Spolku svätého Vojtecha. Zomrel 20.5.1884.- Narodil sa v Revúcej básnik Ján Brocko (100), účastník Slovenského národného povstania, ktorému posmrtne vyšla zbierka básní Ohlas. Zomrel 7.7.1946.- Narodil sa v Liptovskom Trnovci literárny historik a kritik Vladimír Petrík (95), ktorý vývin slovenskej literatúry po roku 1945 zhrnul v diele Hľadanie prítomného času. Zomrel 19.11.2017.- Narodil sa v Hornom Hrozenkove hudobný skladateľ, redaktor a rozhlasový pracovník Hanuš Domanský (80).- Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový režisér a herec Juraj Nvota (70). Ako filmový režisér sa verejnosti predstavil filmami Kruté radosti, Muzika, eŠteBák, Rukojemník.- Narodil sa v Malackách publicista, právnik, sociálnodemokratický politik a štátnik Ivan Dérer (140). Zomrel 10.3.1973.- Narodila sa v Považskej Bystrici fotografka, vydavateľka a publicistka Irena Blühová (120). Zomrela 30.11.1991.- Narodil sa v Tomášovciach bývalý generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Pavol Uhorskai (105). Zomrel 5.10.2010.- Narodil sa v Ohradzanoch náboženský spisovateľ, prekladateľ a košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč (90). Zomrel 23.5.2023.- Narodil sa v Prešove slovenský herec Pavol Mikulík (80), ktorý bol dlhoročným členom Činohry Slovenského národného divadla, Divadla na korze a členom činohry Novej scény v Bratislave. Zomrel 27.11.2007.- Narodila sa v Bratislave maliarka Jana Pivovarníková (75).- Narodil sa v Banskej Bystrici publicista, dramatik a humoristický spisovateľ, lekár, mineralóg a geológ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský (200). Je autorom prvej geologickej mapy so slovenským názvoslovím. Zomrel 20.8.1908.- Narodil sa v Nice právnik a dendrológ, zakladateľ arboréta v Mlyňanoch Štefan Ambrózy-Migazzi (155). Zomrel 31.8.1933.- Narodil sa v Myjave historik, odborný publicista, vysokoškolský pedagóg, archivár a člen korešpondent Slovenskej akadémie vied Branislav Varsik (120). Zomrel 21.5.1994.- Narodil sa v Urmíne uhorský politik a veľkostatkár Anton Grasalkovič (330), prívrženec Habsburgovcov, ktorý dal postaviť barokový palác v Bratislave (Grasalkovičov palác), súčasné sídlo prezidenta Slovenskej republiky. Zomrel 1.12.1771.- Narodil sa v Starej Turej historik a spisovateľ Ján Hučko (95). Zomrel 21.3.2001.- Narodila sa v Bratislave klaviristka Ida Černecká ml. (75).- Narodil sa v obci Smolnícka Huta jezuita, misionár a spisovateľ Štefan Zimmerman (175), ktorý od roku 1884 pôsobil v Mozambiku, kde vytvoril prvú gramatiku bantuského jazyka. Zomrel v roku 1894.- Narodil sa v obci Bzová slovenský publicista, pedagóg, hudobný kritik a literárny historik Bohumil Haluzický (145). Zomrel 11.1.1957.- Narodil sa v Banskej Štiavnici maliar Jozef Kollár (125), v jeho tvorbe sú obsiahnuté výjavy hlavne z jeho rodiska. Zomrel 21.10.1982.- Narodil sa v Clopodii výtvarník a historik umenia Jozef Cincík (115), ktorý od roku 1947 žil v USA. Zomrel 28.1.1992.- Narodila sa v Dunajskej Strede dramaturgička, scenáristka, spisovateľka a televízna pracovníčka Anna Minichová (100), tútorka televíznej tvorby pre deti a mládež. Zomrela 25.11.1988.- Narodil sa v Pliešovciach dramatik, autor televíznych hier Ján Solovič (90). Známa je jeho tzv. Občianska trilógia. Zomrel 10.7.2022.- Narodila sa v Banskej Štiavnici spisovateľka, poetka a bývalá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Dana Podracká (70).- Narodil sa v Kysuckom Novom Meste operný spevák Pavol Bršlík (45).- Narodil sa v Zemianskom Podhradí etnograf, historik, popredný slovenský bibliograf a publicista Ľudovít Rizner (175), ktorého celoživotným dielom bola 6-zväzková Bibliografia písomníctva slovenského od najstarších čias do roku 1900. Zomrel 7.10.1913.- Narodila sa v Bratislave významná archeologička a pedagogička Tatiana Štefanovičová (90). Zomrela 3.1.2021.- Narodil sa v Čabradskom Vrbovku krajanský hodnostár a básnik Štefan Kohári (375), významný protiturecký bojovník. Zomrel 29.3.1731.- Narodil sa v Udavskom významný cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a kardinál Jozef Tomko (100). Zomrel 8.8.2022.- Narodila sa v Topoľčanoch režisérka Marta Gogálová (85).- Narodila sa v Prešove speváčka TINA, vlastným menom Martina Csillágová (40), držiteľka ocenenia Zlatý slávik za roky 2011 a 2012 v kategórii speváčka.- Narodil sa v Košiciach koncertný organista, pedagóg a lekár Ferdinand Klinda (95).- Narodil sa v Ruste prírodovedec, bratislavský mestský lekár, zakladateľ novej disciplíny - zdravotnej polície, ktorá bola predchodcom dnešnej sociálnej hygieny a priekopník očkovania detí proti kiahňam Teofil Zachariáš Husty (270). Zomrel 29.3.1803.- Narodil sa v Trnave režisér a herec Jozef Režucha (95). Zomrel 15.7.1995.- Narodil sa v Nyíregyháze verejný činiteľ Jozef Markuš (80), ktorý bol v rokoch 1990 - 2010 predsedom Matice slovenskej.- Narodil sa v Košiciach novinár, politický väzeň Marián Dudinský (75), ktorý bol po podpise Charty 77 nútený pracovať ako robotník, čašník, či vodič električky. Zomrel 26.5.2008.- Narodil sa v Bratislave maliar Igor Hudcovič (75). Zomrel 22.4.1995.- Narodil sa v Liptovskom Hrádku publicista, politik a podnikateľ Ján Nepomuk Bobula (180), vedúca osobnosť politického hnutia Nová škola slovenská. Zomrel 15.11.1903.- Narodil sa v Košiciach úspešný športový strelec Jozef Gönci (50), držiteľ bronzovej medaily z OH v gréckych Aténach 2004.- Narodil sa v Košiciach maliar a grafik Ľudovít Feld (120). Zomrel 18.5.1991.- Narodil sa v Staškove divadelný a filmový herec Jozef Kroner (100), ktorý v polovici 60. rokov 20. storočia získal aj medzinárodné uznanie za stvárnenie postavy Tóna Brtka vo filme Obchod na korze. Zomrel 12.3.1998.

APRÍL

- Narodil sa v Hronských Kľačanoch spisovateľ, historik, folklorista a literárny kritik Jozef Melicher (95). Zomrel 9.1.2008.- Narodil sa v Očovej polyhistor, vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel (340), ktorého hlavným životným dielom bol projekt komplexného vlastivedného historicko-geografického výskumu Uhorska. Zomrel 29.8.1749.- Narodil sa v Trstenom sochár Alfonz Groma (100). Zomrel 8.6.1993.- Narodila sa v obci Okoč insitná maliarka Júlia Bartuszová (120). Zomrela 28.5.1990.- Narodil sa v Košiciach operný spevák Mikuláš Doboš (75).- Narodil sa v Čemiciach maliar a dlhoročný pedagóg Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Ladislav Čemický (115). V jeho tvorbe dominuje krajinomaľba, ale aj portréty významných slovenských osobností. Zomrel 6.1.2000.- Narodil sa v Kokave nad Rimavicou katolícky kňaz a predstaviteľ slovenského exilu Imrich Gabriel Fuzy (110). Zomrel 14.2.2004.- Narodil sa jeden z najznámejších ekológov a ochranárov životného prostredia, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláš Huba (70).- Narodil sa v Málinci vysokoškolský učiteľ, lingvista, literárny vedec a publicista Ján Findra (90), ktorý pracoval v oblasti výskumu súčasného slovenského jazyka. Zomrel 6.5.2019.- Narodil sa hudobník a zakladateľ legendárnej hudobnej skupiny Taktici Vladimír Kolenič (70).- Narodila sa v Bratislave historička Alena Bartlová (85), členka Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.- Narodil sa v hostinci na Pažiti neďaleko Bánoviec nad Bebravou evanjelický kňaz, jazykovedec, prekladateľ, etnograf, národovec, znalec a zberateľ starých biblií Juraj Ribay (270). Zomrel 31.12.1812.- Narodil sa v Hrabušiciach spisovateľ, literárny kritik a prekladateľ Jozef Telgársky (105). Zomrel 10.9.1998.- Narodil sa v Sotine maliar, vysokoškolský pedagóg Ján Mudroch (115). Zúčastnil sa na založení Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde pôsobil ako rektor a profesor katedry maliarstva. Zomrel 4.2.1968.- Narodil sa v Křížliciach slovenský maliar a ilustrátor, výtvarný pedagóg a zakladateľ prvej maliarskej školy v Belehrade Cyril Kutlík (155). Zomrel 4.4.1900.- Narodil sa v Zlatých Moravciach dostihový a klusácky pretekár Jozef Čajda (105), ktorý v roku 1955 zvíťazil na 66. ročníku Veľkej pardubickej ako prvý víťaz na koni zo slovenského žrebčína. Zomrel 23.10.1983.- Narodil sa v Banskej Štiavnici operný spevák a pedagóg Ladislav Longauer (105). Zomrel 8.7.2004.- Narodil sa v Matiašovciach básnik, prekladateľ a esejista Vlastimil Kovalčík (85), ktorý debutoval zbierkou Vstupovanie do erbu.- Narodil sa v Košiciach slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský (20). V roku 2022 bol draftovaný v NHL z 1. miesta ako historicky prvý Slovák.- Narodila sa životná láska Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka (200). Ich nenaplnená láska a jej život sa stali námetom knihy Ľuda Zúbka Jar Adely Ostrolúckej. Zomrela 18.3.1853.- Narodil sa v Brezovej pod Bradlom právnik, diplomat, politik a publicista Štefan Osuský (135), prvý veľvyslanec Československej republiky v Londýne. Zomrel 27.9.1973.- Narodil sa v Liptovskej Porúbke ekonóm, publicista, profesor a parlamentný poslanec Hvezdoň Kočtúch (95), ktorý koncipoval zásady ekonomickej reformy a hospodársku stratégiu nezávislého Slovenska po roku 1993. Zomrel 20.2.1994.- Narodil sa v Nitre spisovateľ, pedagóg, vedec, politik, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Kresťanskodemokratické hnutie Jozef Mikloško (85), bývalý podpredseda vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku.- Narodila sa v Banskej Štiavnici speváčka Zdenka Predná (40), finalistka prvej série Slovensko hľadá SuperStar, ktorá neskôr získala hudobnú cenu Aurel - Objav roka 2005.- Narodil sa v Krupine náboženský spisovateľ a vydavateľ Samuel Hruškovič (330), editor dvoch vydaní Tranovského zbierky Cithara sanctorum. Zomrel 1.9.1748.- Narodil sa v Záblatí spisovateľ a dramatik Ján Papp (95). Zomrel 2.5.1998.- Narodil sa v Piešťanoch hudobník, spevák, spisovateľ Branislav Jobus (55), zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry a člen hudobných skupín ako Karpatské chrbáty, Vrbovskí víťazi či Abusus.- Narodila sa v Bratislave-Záhorskej Bystrici teatrologička, scenáristka a odborná publicistka Nelly Štúrová (95), dlhoročná spolupracovníčka Slovenského národného divadla v Bratislave, ktoré dodnes využíva ňou vytvorený systém divadelnej dokumentácie a činoherného archívnictva. Zomrela 19.6.1998.- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom režisér Miroslav (Vido) Horňák (90). Zomrel 24.12.2018- Narodil sa v Banskej Štiavnici botanik, odborný spisovateľ a bratislavský lekár Štefan Lumnitzer (275). Ako jeden z prvých propagoval Jennerovu metódu očkovania proti kiahniam. Zomrel 11.1.1806.- Narodil sa v Gbeloch významný lekár-chirurg, vedec, pedagóg a publicista Konštantín Čársky (125), ktorý sa venoval predovšetkým brušnej chirurgii a bol priekopníkom plastickej chirurgie na Slovensku. Zomrel 23.5.1987.- Narodila sa v Bratislave výtvarná a scénografická teoretička a historička Iva Mojžišová (85). Zomrela 26.1.2014.- Narodil sa v Bošáci katolícky cirkevný hodnostár, vydavateľ, národný buditeľ Eduard Šandorfi-Škrabánek (155), zakladateľ moderných katolíckych periodík v Budapešti, ktorý bol aj vyhľadávaným ľudovým liečiteľom. Zomrel 6.1.1936.- Narodil sa v Radvani (dnes časť Banskej Bystrice), podnikateľ, komunálny politik Igor Thurzo (140). Zomrel 7.9.1926.- Narodil sa v Badíne operný spevák (bas) Ondrej Malachovský (95). Zomrel 3.4.2011.- Narodila sa v Sobotišti divadelná ochotníčka Anna Jurkovičová-Hurbanová (200), manželka Jozefa Miloslava Hurbana a jedna z prvých ochotníckych herečiek na Slovensku. Zomrela 2.2.1905.- Narodil sa v Gelnici banský inžinier a vynálezca Július Szentistványi (170), ktorý prispel k vývoju banského meračstva a geodézie na Slovensku vlastnými konštrukciami prístrojov a pomôcok. Zomrel 16.1.1928.- Narodil sa v Dolnom Kubíne zakladateľ slovenskej profesionálnej hudobnej publicistiky a kritiky Ivan Ballo (115). Zomrel 23.4.1977.- Narodila sa v Žiline bývalá basketbalistka, basketbalová trénerka Natália Hejková (70), ktorá priviedla hráčky Ružomberka a hráčky ruského Spartaka Moskva k víťazstvu v Európskej lige. Bola tiež trénerkou slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie.- Narodila sa v Chomutove slovenská komerčne výrazne úspešná spisovateľka Táňa Keleová-Vasilková (60), autorka mnohých známych románov.- Narodila sa v Brodzanoch maliarka, mecénka a filantropka Natália Oldenburgová (170). Zomrela 9.1.1937.- Narodil sa v Závodí lekár, spisovateľ a dramatik Štefan Králik (115), predstaviteľ modernej slovenskej dramatickej tvorby. Zomrel 30.1.1983.- Narodil sa v Pukanci architekt Ján Miloslav Bahna (80), autor napríklad projektu Centrály Všeobecnej úverovej banky v Bratislave.- Narodil sa v Prešove populárny spevák a umelecký fotograf Peter Nagy (65), ktorý v 80. rokoch 20. storočia prerazil hitmi ako napríklad Profesor Indigo, Kristínka iba spí, Sme svoji.- Narodil sa v obci Sklabiňa americký podnikateľ slovenského pôvodu John Daniel Hertz (145), ktorý ako prvý zaviedol v USA žlté taxíky. Jeho menom sa spája aj s budovaním svetelných križovatiek v Chicagu. Zomrel 8.10.1961.- Narodil sa vo Zvolene bývalý hokejový brankár a bývalý reprezentant Ján Lašák (45), majster sveta zo švédskeho Göteborgu 2002, druhý z majstrovstiev sveta v ruskom Petrohrade v roku 2000 a tretí z MS vo fínskych Helsinkách v roku 2003.- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom neurológ, psychiater, neurofyziológ a vedec Jozef Černáček (115). Zomrel 6.5.2006.- Narodil sa v Zohore sochár, pedagóg a medailér Aloiz Drahoš (70).- Narodil sa v Malackách herec, podnikateľ a politik Ľubomír Roman (80). Zomrel 13.3.2022.- Narodil sa v Ružomberku novinár, spisovateľ, prekladateľ a humorista Emo Bohúň (125), priekopník humoristickej tlače na Slovensku. V roku 1920 založil humoristicko-literárny časopis Dereš. Zomrel 15.7.1959.- Narodil sa v Lučenci publicista, technik a aktivista Svetového kongresu Slovákov Igor Bazovský (110). Významne prispel k bezpečnosti lietadiel. Zomrel 13.9.2000.- Narodil sa v Pohraniciach režisér, dramatik, publicista a herec Ľubomír Smrčok (105). Zomrel 1.8.1970.- Narodil sa v Kysuckom Novom Meste matematik Anatolij Dvurečenskij (75), zástupca riaditeľa Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.- Narodil sa v Bratislave scénický výtvarník Vladimír Čáp (65). Zomrel 31.1.2007.- Narodil sa v Bratislave grafik, maliar, ilustrátor a keramikár Andrej Augustín (60).- Narodil sa v Matejovciach nad Hornádom bývalý futbalista a tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák (70).- Narodil sa v obci Dolné Dubové operný spevák Pavol Remenár (50), sólista Opery Slovenského národného divadla v Bratislave.- Narodil sa v Čejči nestor slovenskej kunsthistórie, publicista a pedagóg Radislav Matuštík (95). Zomrel 17.8.2006.- Narodil sa v Leviciach vydavateľ Koloman Kertész Bagala (60).- Narodil sa v Jasenici kultúrny organizátor, spisovateľ, vydavateľ, redaktor almanachu Zora, zakladateľ Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej Martin Hamuljak (235). Zomrel 31.3.1859.- Narodil sa v Priekope vlastivedný bádateľ, geograf, historik, publicista, etnograf a krajinský hodnostár Alojz Medňanský (240), autor Malebnej cesty dolu Váhom - prvého umeleckého cestopisu. Zomrel 17.6.1844.- Narodil sa v Ružomberku legendárny hádzanár a tréner Anton Frolo (90), majster sveta z roku 1967. Zomrel 7.4.2017.- Narodil sa v Hrabskom náboženský spisovateľ a prešovský gréckokatolícky biskup Vasiľ Hopko (120). Zomrel 23.7.1976.- Narodil sa vo Veľkej Lodine dramaturg, publicista, literárny vedec a prekladateľ Ján Sedlák (110). Zomrel 24.3.2007.- Narodil sa v Prestavlkoch Vladimír Báleš (75), bývalý rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a exprezident Slovenskej rektorskej konferencie.- Narodil sa v Trnave divadelný a filmový herec a pedagóg Jozef Adamovič (85), bývalý člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Veľkú popularitu dosiahol napríklad postavou grófa Mórica Beňovského z legendárneho koprodukčného seriálu Vivat, Beňovský! Zomrel 2.8.2013.

MÁJ

- Narodila sa v Báčskom Petrovci poetka, spisovateľka a redaktorka Viera Popitová-Benková (85).- Narodil sa v Čachticiach maliar, grafik a pedagóg Karol Ondreička (80), tvorca poetických či fantazijných výtvarných diel. Zomrel 11.11.2003.- Narodil sa v Bardejove polyhistor, lekár a učiteľ Juraj Henisch (475), autor celého radu lekárskych, ale aj geografických, astronomických a ďalších prírodovedných prác. Zomrel 31.5.1618.- Narodil sa v Spišskej Novej Vsi hudobný skladateľ a herec Ján Melkovič (85), dlhoročný člen Radošinského naivného divadla. Zomrel 21.3.2004.- Narodil sa v Ubli lekár, významný slovenský imunológ a virológ Ladislav Borecký (100). Zomrel 15.1.2008.- Narodil sa v Banskej Bystrici filmový režisér a scenárista Peter Solan (95). Jeho najslávnejším filmom však je sugestívny dramatický príbeh odohrávajúci sa v prostredí koncentračného tábora Boxer a smrť. Zomrel 21.9.2013.- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom gréckokatolícky kňaz a bibliograf Michal Fedor (95). Zomrel 14.7.1994.- Narodil sa vo Winzigu spisovateľ, pedagóg, vyhnanec pre vieru Samuel Pomarius (400), prvý rektor Evanjelického kolégia v Prešove. Zomrel 2.3.1683.- Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový herec Maroš Kramár (65).- Narodil sa v Ilave herec, humorista Roman Pomajbo (55), známy zo zábavných relácií S.O.S., Partička, alebo Kredenc.- Narodila sa v Brezne prekladateľka a spisovateľka Mária Kupčoková (145). Zomrela 1.11.1941.- Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch spisovateľ, publicista a pedagóg Ferdinand Guniš (105). Zomrel 10.7.2003.- Narodil sa v obci Veľké Rovné publicista, spisovateľ, novinár a dramaturg Slavo (Jaroslav) Kalný (95). Zomrel 23.12.2022.- Narodil sa v Dvoranoch nad Nitrou hudobný skladateľ a pedagóg Jozef Gahér (90). Zomrel 12.3.2013.- Narodila sa v Liptovskom Mikuláši poetka Anna Ondrejková (70).- Narodila sa v Martine herečka Barbora Bobuľová (50), ktorá sa úspešne presadila v Taliansku.- Narodil sa v Debrecíne hudobný skladateľ a lekár Miloslav Francisci (170), ktorý patril k autorom prvých slovenských operiet. Od roku 1886 žil v USA, kde založil slovenský spevokol Kriváň. Zomrel 29.1.1926 v Clevelande.- Narodil sa v Clevelande publicista a organizátor amerických Slovákov Filip Anton Hrobák (120). Zomrel 10.1.1964.- Narodil sa v Krompachoch dramatik, prozaik, publicista a evanjelický farár Július Barč-Ivan (115), autor hier ako Mastný hrniec, Matka, Neznámy alebo Dvaja. Zomrel 25.12.1953.- Narodil sa v Modre spisovateľ a publicista Ľudovít Petrovský (105). Zomrel 30.7.1996.- Narodil sa v Michalovciach spisovateľ a dramatik Miroslav Halás (70).- Narodil sa v USA súčasný bratislavský rabín Baruch Myers (60). Do Bratislavy prišiel v apríli 1993. Za bratislavského rabína bol inaugurovaný 20.6.1993. Je považovaný za ortodoxného chasida.- Narodila sa v Martine prekladateľka, spisovateľka, publicistka, literárna kritička, členka Živeny Zora Jesenská (115). Zomrela 21.12.1972 v Bratislave.- Narodil sa vo Vrútkach jazykovedec Milan Majtán (90). Zomrel 30.6.2018.- Narodil sa v Piešťanoch maliar, grafik, ilustrátor a pedagóg Emil Bačík (95). Zomrel 4.11.1999.- Narodil sa v obci Devičie architekt Eugen Kramár (110). Zomrel 30.12.1996.- Narodila sa v Prešove sólistka Opery Slovenského národného divadla v Bratislave Ida Kirilová (75). Zomrela 21.7.2004.- Narodil sa v Trnave klavirista a skladateľ Ľudovít Beladič (75). Zomrel 27.10.2001.- Narodil sa v Kovačici insitný maliar Martin Jonáš (100), ktorý patril k popredným predstaviteľom výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Zomrel 31.1.1996.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši hudobný skladateľ a pedagóg Ivan Konečný (85). Zomrel 5.10.2009.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši svetoznámy fyzik, technik, konštruktér, vynálezca, zakladateľ teórie parných a plynových turbín Aurel Stodola (165). Zomrel 25.12.1942.- Narodil sa v Dolných Plachtinciach divadelný a filmový herec, bývalý člen Činohry Slovenského národného povstania v Bratislave a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Štefan Kvietik (90).

- Narodil sa v Senici hydrometeorológ a vydavateľ bibliografií Ivan Panenka (90). Zomrel 26.3.2013.- Narodil sa v Bratislave herec Jozef Šimonovič (75).- Narodila sa v Drienove umelecká keramikárka Jolana Kirczová (115). Zomrela 28.4.1936.- Narodil sa v Mikšovej jezuita, redaktor, publicista, prekladateľ a vydavateľ Félix Jozef Litva (105), zakladateľ vydavateľstva Dobrá kniha. Zomrel 1.2.2006.- Narodil sa v Očovej huslista Ján Berky Mrenica (85), zakladateľ a vedúca osobnosť známeho hudobného zoskupenia Diabolské husle. Zomrel 12.10.2008- Narodil sa v obci Lokca básnik Štefan Balák (80). Zomrel 18.1.2014.- Narodil sa v Ružomberku hudobný skladateľ Pavol Krška (75).- Narodil sa v Banskej Bystrici publicista a básnik Adolf Svätopluk Osvald (185). Zomrel 4.7.1876.- Narodil sa v Krompachoch bývalý úspešný atlét (110 metrov cez prekážky) Igor Kováč (55), ktorý v roku 1997 na MS v Aténach vybojoval v behu na 110 m cez prekážky bronzovú medailu a stal sa prvým slovenským atletickým medailistom z majstrovstiev sveta.- Narodil sa v Buziciach herec František Výrostko (70), člen a riaditeľ Slovenského komorného divadla v Martine.- Narodila sa v Trnave najúspešnejšia slovenská reprezentantka v bikrose Michaela Škrabáková (40), držiteľka štyroch titulov majsterky Európy v bikrose a vicemajsterka sveta. Zomrela (pri autonehode) 19.4.1996.- Narodila sa v Krivanoch spisovateľka Jolana Cirbusová (140). Je napríklad autorkou románu Cez zatvorenú hranicu. Zomrela 9.11.1940.- Narodil sa v Beňadikovej architekt Kamil Gross (125). Zomrel 31.10.1971 .- Narodil sa v Myjave výtvarník, karikaturista a spisovateľ Štefan Bednár (115), jeden z priekopníkov reklamnej a úžitkovej grafiky na území Slovenska. Zomrel 15.1.1976.- Narodil sa v Trnave jezuita, profesor na Trnavskej univerzite, fyzik a básnik Ján Purgina (305). Zomrel 13.6.1748.- Narodila sa v Bratislave poetka, autorka rozhlasových hier a redaktorka Nata Hosťovecká (70).- Narodila sa v Bratislave divadelná a filmová herečka a moderátorka Zuzana Fialová (50).- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom akademik Slovenskej akadémie vied vo vednom odbore matematika a pedagóg Štefan Schwarz (110). Zomrel 6.12.1996.- Narodil sa v obci Lekér básnik, dramatik a publicista Mikuláš Kováč (90), bývalý dramaturg Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici. Debutoval zbierkou Zem pod nohami. Zomrel 26.5.1992.- Narodil sa v Malackách bývalý minister vnútra a exriaditeľ Slovenskej informačnej služby Ladislav Pittner (90). Zomrel 15.8.2008.- Narodil sa v Bratislave dramaturg, režisér, scenárista a vysokoškolský profesor Martin Porubjak (80). Zomrel 27.3.2015.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši úspešný vodný slalomár Michal Martikán (45), ktorý je olympijským víťazom z Atlanty 1996 a Pekingu 2008. Dve strieborné olympijské medaily získal na Letných olympijských hrách v Sydney v roku 2000 a na LOH v Aténach v roku 2004. Je 7-násobným majstrom sveta.- Narodil sa v Piešťanoch textár, libretista a prekladateľ Oto Kaušitz (115). Zomrel 30.4.1982.- Narodil sa v Žiline spevák, podnikateľ a politik Karol Konárik (75).- Narodila sa v Bratislave divadelná a filmová herečka Zdena Studenková (70), členka Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave.

- Narodil sa v Bojniciach Miloslav Mečíř (60), bývalý slovenský profesionálny tenista, olympijský víťaz zo Soulu 1988. Z okruhov ATP má desať titulov v singli a deväť v debli. Dvakrát si zahral grandslamové finále.- Narodil sa v Dubnici nad Váhom umelecký fotograf Eduard Nepomuk Kozič (195). Vynašiel vlastnú metódu farebnej fotografie - chromografiu, ktorú si dal patentovať. Zomrel 25.4.1874.- Narodil sa vo Viedni maliar, organizátor výstavnej činnosti a výtvarný pedagóg Gustáv Mallý (145). Zomrel 3.5.1952.- Narodil sa v Brezne prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella (60). V auguste 1998 ho vybrali za člena rusko-francúzsko-slovenskej posádky 27. expedície na vesmírnu stanicu Mir.- Narodil sa v Banskej Bystrici džezový hudobník Vlado (Vladimír) Vizár (80).- Narodil sa v Budči publicista, ľudovo-výchovný pracovník a národný buditeľ Július Plošic (205). Zomrel 19.5.1899.- Narodil sa v Martine dramaturg, herec a režisér Daniel Michaelli (95). Zomrel 7.11.1980.- Narodil sa v Smižanoch divadelný a filmový herec Vladimír Durdík ml. (75). Zomrel 9.3.2003.- Narodil sa v Bánovciach nad Ondavou básnik a prekladateľ Pavol Horov (110), vlastným menom Pavol Horovčák. Zomrel 29.9.1975.- Narodil sa v Martine architekt Vladimír Dedeček (95), projektant bratislavských vysokoškolských budov a areálov, prístavby Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Štátneho archívu v Bratislave a iných.- Narodil sa v Krupine atlét, venujúci sa chôdzi na 20 km a 50 km Miloš Bátovský (45).- Narodil sa v Hronci divadelný a filmový herec, recitátor a pedagóg Ladislav Chudík (100), dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, kde stvárnil veľké množstvo postáv. Zomrel 29.6.2015.- Narodil sa v Bratislave architekt Ľubomír Titl (95). Zomrel 28.1.2018.- Narodila sa v Sevľjuši slovenská spisovateľka, scenáristka a dramaturgička Alta Vášová (85).- Narodil sa v Pezinku rakúsko-uhorský šachový majster, po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie československý šachový veľmajster Richard Réti (135). Zomrel 6.6.1929.- Narodil sa v Kežmarku básnik, spisovateľ, dramatik a prekladateľ Anton Prídavok (120). Zomrel 12.5.1945.- Narodil sa v obci Veľká architekt a podnikateľ Ľudovít Jendreják (95). Zomrel 1.11.2017.- Narodil sa vo Veľkej Doline filmový historik, scenárista a režisér Ivan Rumanovský (95). Zomrel 5.12.2001.- Narodil sa v Piešťanoch výtvarník, zakladateľ konceptuálneho umenia na Slovensku Július Koller (85). Zomrel 17.8.2007.- Narodil sa v Leviciach fotograf Ladislav Bielik (85), známy svojimi vysoko cenenými reportážnymi fotografiami z počiatkov okupácie (1968) Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Zomrel 24.3.1984.- Narodil sa v Trenčíne divadelný režisér Ľubomír Vajdička (80).- Narodil sa v Španej Doline spisovateľ a prekladateľ Viliam Ries (120). Zomrel 23.2.1989.- Narodil sa v obci Vidiná prírodovedec, odborný publicista a múzejník Augustín Kubíni (Kubínyi) (225), spoluzakladateľ Uhorskej geologickej spoločnosti. Zomrel 19.9.1873.