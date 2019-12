Do ankety Športovec mesta Trenčín prijímajú nominácie do 6. januára

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trenčín 26. decembra (TASR) – Nominovať svojich favoritov do ankety Športovec mesta Trenčín za rok 2019 je možné do 6. januára. Anketu vyhlásilo mesto Trenčín a Komisia mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne.Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, nominovať jednotlivca alebo športový kolektív môže občan Trenčína, športový klub pôsobiaci na území mesta, organizácia so športovým zameraním, ako aj vedenie mesta Trenčín a členovia Komisie mládeže a športu pri MsZ.uviedla hovorkyňa.Anketa je vypísaná pre kategórie najlepší športovec senior, najlepší športovec junior, najlepší kolektív senior, najlepší kolektív junior, najlepší hendikepovaný športovec a ocenenie za celoživotný prínos v športe.Vyhodnotenie ankety Športovec mesta Trenčín za rok 2019 sa uskutoční 8. februára 2020 na Galavečere športu v Posádkovom klube v Trenčíne.