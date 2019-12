Globálne akciové trhy tento rok prudko vzrástli

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Praha 26. decembra (TASR) - Hodnota globálnych akciových trhov tento rok vzrástla o 17 biliónov USD (15,34 bilióna eur), vypočítala Deutsche Bank. Na burzách bolo tento rok ťažšie prerobiť, než získať. Darilo sa aj zlatu či bitcoinu.Celková hodnota globálnych akcií sa na začiatku roka nachádzala pod hranicou 70 biliónov USD, ale už prekonala 85 biliónov USD, vyplýva z grafu, ktorý zostavil Torsten Slok z Deutsche Bank. Medzi faktory, ktoré podporili tento rok akcie, patria uvoľnené menové politiky centrálnych bánk a politický vývoj vo svete.Americká centrálna banka (Fed) tento rok skresala svoju hlavnú sadzbu trikrát, Európska centrálna banka (ECB) znížila depozitnú sadzbu hlbšie do negatívneho pásma (-0,50 %) a prijala aj ďalšie stimulačné opatrenia.Počas tohto roka sa tiež mierne znížili neistoty, ktorá mali negatívny na globálne hospodárstvo od zvolenia Donalda Trumpa a hlasovania Britov za vystúpenie z Európskej únie (EÚ). Trumpova administratíva sa dosiahla čiastočnú dohodu s Čínou, ktorá by mala byť čoskoro podpísaná. Presvedčivé víťazstvo konzervatívcov Borisa Johnsona v britských parlamentných voľbách by zasa mohlo konečne umožniť dokončenie brexitu.Ak na konci roka nepríde k nečakanému zvratu, investori po celom svete zaznamenajú najvyššie výnosy za uplynulé desaťročie, pre TASR uviedol hlavný ekonóm spoločnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. "Od začiatku roka do konca minulého týždňa podľa Kovandu ropa investorom zarobila 34 %, americké akcie 27,5 %, svetové akcie 22,9 %, zlato 15 %, akcie rozvíjajúcich sa ekonomík 14 %, vládne dlhopisy rozvíjajúcich sa ekonomík denominované v dolároch vyše 12 %, celosvetový dlh vyše desatinu a americké dlhopisy skoro 7 %. Aj napriek poklesu na konci roka sa darilo aj bitcoinu, ktorý sa tento rok zhodnotil takmer o 96 %.Preto bolo podľa Kovandu tento rok "". "Menové politiky centrálnych bánk podľa Kovandu "". Kovanda však upozornil na to, že "dodal Kovanda.(1 EUR = 1,1080 USD)