Do Austrálie sa vrátia deti džihádistov, ktorí sa pridali k IS v Sýrii

Canberra 24. júna (TASR) — Šesť austrálskych detí, odvezených do Sýrie ich rodičmi, ktorí sa tam pridali k teroristickej organizácii Islamský štát (IS), a ďalšie dve, ktoré sa tam narodili, boli odvezené z tamojšieho utečeneckého tábora. Stalo sa tak počas tajnej operácie austrálskej vlády, ktorej pomáhali miestne humanitárne organizácie, uviedla v pondelok televízia ABC.Deti boli podľa ABC prevezené do susednej blízkovýchodnej krajiny a vrátia sa do Austrálie. Podľa denníka Australian sú v Iraku.Austrálsky premiér Scott Morrison v pondelok potvrdil, že spomínaných osem detí je v starostlivosti austrálskych vládnych úradníkov. Ich identitu však nekonkretizoval ani nepovedal, kedy by sa mali vrátiť do Austrálie.ABC informovala, že okrem iného ide o tri deti a dve vnúčatá austrálskeho bojovníka IS Khaleda Sharroufa, ktorého manželka Tara Nettletonová spolu s ich piatimi potomkami odišla za svojím manželom do Sýrie v roku 2015, niekoľko mesiacov po tom, ako sa pridal k IS. Nettletonová zomrela krátko nato na zdravotné komplikácie v irackom meste Mosul, zatiaľ čo Sharrouf a dve z jeho detí boli údajne zabití pri americkom nálete v blízkosti mesta sýrskeho Rakka v roku 2017.Sharrouf, medzičasom zbavený austrálskeho občianstva, sa stal známym zverejnením fotografie, na ktorej jeden z jeho synov drží v ruke odrezanú hlavu Sýrčana.Nettletonovej matka Karen od roku 2015 bojovala za návrat detí do vlasti.Zaynab, najstaršia z Sharroufových dcér, sa ako 13-ročná oženila s otcovým priateľom a má dve vlastné deti vo veku dva a tri roky. V súčasnosti čaká tretie dieťa.Okrem Sharroufových detí budú repatriované aj tri siroty po Yasinovi Rizvicovi pochádzajúcom z Melbourne a jeho manželka.Podľa Morrisona boli deti vyslobodené z "pochmúrnej a komplikovanej" situácie.povedal.Rozhodnutie o návrate detí džihádistov do Austrálie sa nerodilo ľahko.dodal Morrison.Odhaduje sa, že v rokoch 2013-2018 sa k IS v Iraku a Sýrii pridalo približne 40.000 zahraničných bojovníkov z 80 krajín. Organizácia Save the Children začiatkom tohto roka oznámila, že v sýrskych utečeneckých táboroch sa našlo viac ako 2500 detí zo zahraničia, ďalšie desiatky zomreli v dôsledku podvýživy a chorôb.