Svetová populácia starne a rastie pomalšie, ale napriek tomu do roku 2050 narastie na 9,7 miliardy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 24. júna (WebNoviny.sk) - Svetová populácia starne a rastie pomalšie, ale napriek tomu sa do roku 2050 počet obyvateľov na Zemi zvýši zo súčasných 7,7 na 9,7 miliardy.Informovala o tom vo svojej správe populačná divízia Oddelenia OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti (UN DESA). Správa tiež uvádza, že koncom storočia by na Zemi mohlo žiť takmer 11 miliárd ľudí.Nové odhady naznačujú, že na náraste populácie sa do roku 2050 bude najviac podieľať deväť krajín: India, Nigéria, Pakistan, Kongo, Etiópia, Tanzánia, Indonézia, Egypt a Spojené štáty.Správa tiež potvrdila, že obyvateľstvo sveta starne. Dôvodom je rastúca priemerná dĺžka života a klesajúca pôrodnosť.