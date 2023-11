Do autobusu bratislavskej MDH narazila srna, po náraze do čelného skla sa zviera prepadlo do kabíny vodiča (video)

12.11.2023 (SITA.sk) - Do autobusu bratislavskej MDH naskočila srna. Udalosť sa stala na linke číslov smere z Petržalky do Jaroviec. Zviera vbehlo do jazdnej dráhy autobusu na rovnom úseku a narazilo do čelného skla, cez ktoré sa prepadlo do kabíny vodiča.„Následne po otvorení prvých dverí autobusu vybehla von do priľahlého poľa. Pri snahe vodiča zabrániť stretu so srnou došlo k zraneniu jednej cestujúcej, ktorú previezli na ošetrenie do nemocnice," informuje na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave

