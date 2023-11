Tomáš nepripúšťa zmenu priamej voľby prezidenta občanmi a programové vyhlásenie vlády sa blíži do cieľa

12.11.2023 (SITA.sk) - Ak bude počas víkendu dokončené programové vyhlásenie vlády , vládny kabinet by ho mohol schváliť už v pondelok ().V diskusnej relácii televízie Ta3 V politike to uviedol minister práce sociálnych vecí a rodiny Hlas-SD ). Doplnil, že podľa informácií, ktorými disponuje, by schôdza Národnej rady SR mohla nasledovať v utorok.Erik Tomáš ďalej uviedol v diskusnej relácii aj skutočnosť, že strana Hlas-SD nemieni nikdy hlasovať za zmenu priamej voľby prezidenta občanmi. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu Ten sa vyjadril, že by chcel otvoriť otázku priamej voľby prezidenta občanmi a zmeny na voľbu hlavy štátu parlamentom. Tomáš doplnil, že dúfa, že celá koalícia sa zhodne na jednom prezidentskom kandidátovi.